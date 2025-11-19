鄭麗文：藍白合作不是為了位子 而是避免鷸蚌相爭

國民黨主席鄭麗文(右)今日下午率黨務幹部與民眾黨主席黃國昌(左)舉行兩黨黨魁高峰會談。(記者王藝菘攝)

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席鄭麗文今日下午率黨務幹部與民眾黨主席黃國昌舉行「以行動顧台灣」兩黨黨魁高峰會談，鄭麗文指出，雖然藍白為不同政黨，各有不同背景與優先價值，但還是可以截長補短，發揮1+1大於2，兩黨不是為了合作而合作，更不是為了位子，而是不要因為遊戲規則，導致鷸蚌相爭，讓劣弊驅逐良弊。

鄭麗文指出，兩黨合作要找出一條未來康莊大道，而合作模式既不同於傳統歐洲的內閣制，有一點像法國的雙首長制，也有一點像內閣制精神，要走出台灣獨特的道路，期許兩黨可以在很短的時間內達成政策、選舉共識，透過民主、公平、公開機制，共同推出符合人民期待的人選與政策，贏得選舉。

此外，鄭麗文痛批民進黨倒行逆施、毀憲亂政，而且無所不用其極，追殺在野力量，媒體全面綠化，司法全面淪陷，讓她與黃國昌身為法律人，悲憤痛心不已，今天在台灣關心政治、參與公共事務竟然要擔心被查水表，擔心被國家機器追殺打壓，民主政治已經倒退到威權統治時期，台灣開始有綠色恐怖幽靈。

她強調，身為在野黨的政治工作者，絕對不能灰心喪志，中民進黨的計，落入民進黨的坑，雖然藍白過去合作曾經坎坎坷坷、千難萬險，但今天的台灣處境讓大家不能再懷憂喪志，只打自己心中的小算盤，雙方必須放大胸懷與視角，替未來的在野合作奠定無法摧毀的基石。

鄭麗文還說，藍白兩黨為的是大義與大利，她有高度信心雙方合作之路可以禁得起各種挑戰與外來勢力的破壞，而且要做出莊嚴的宣示與許諾，她希望國民黨從上到下的同志，都要有共同的心理準備，而且執政黨只想政治鬥爭與政黨利益，充滿對在野黨的仇恨，台灣人民只能自救，所以在野黨責無旁貸，要扛起執政黨的責任，證明給全世界看，並聚集全台灣的專業力量，幫助台灣弱勢、基層勞工、農民與年輕人，尋找未來出路。

