鄭麗文：藍白合作重建台灣民主 不再內耗

國民黨主席鄭麗文今與民眾黨主席黃國會面，鄭麗文說，藍白合作將重建台灣民主。（圖／2025.11.19，林調遜攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日首度見面，兩人也針對四大主軸對談，談到在野黨為什麼要合作，鄭麗文痛批，民進黨執政後，用司法追殺在野黨，司法居然出賣了自己的貞操，淪為統治當權者的爪牙跟鷹犬，台灣不能再繼續這樣惡鬥下去，希望兩黨攜手，一磚一瓦重新建立支撐台灣民主社會的重要的支柱跟地基。

鄭麗文：民進黨執政後，社會籠罩在綠色恐怖陰影之下

鄭麗文說，台灣當前的環境複雜、艱辛且危險，正是這樣的大環境，讓國民黨與民眾黨走在一起。她強調，執政黨長期倒行逆施、毀憲亂政，更無所不用其極地追殺在野力量，使台灣民主基石受到破壞。從媒體被全面掌控、言論空間被壓縮，到司法淪為政治工具。鄭麗文說，作為法律人，她與黃國昌都對此深感痛心。她直言，如今台灣參與公共事務，首先要擔心會不會被查水表，甚至被國家機器追殺，社會已彷彿籠罩在綠色恐怖陰影之下。

鄭麗文指出，民眾黨贈送的水泥基座與鎢絲燈泡象徵黑暗來源，值得大家深思，台灣的陰霾不是自然生成，而是人為製造。面對這樣的環境，在野黨不能因恐懼而退縮，也不能掉入執政黨設下的陷阱。她表示，這次藍白合作是一項民主創舉，更是重要里程碑；過去過程歷經波折，但在當前局勢之下，兩黨都必須放大格局、體認肩上責任。她強調，這次合作將成為未來在野陣營無法摧毀的重要基石。

她也提到，民進黨勢必會以各種方式破壞、打壓或抹黑藍白合作，但她相信國民黨與民眾黨已建立共同體認並做好準備。她坦言，過去與黃國昌之間沒有私交，但今天能在公開場合感受到雙方對時局的相同理解，並共享對未來重任的深刻認知。她相信，只要兩黨具備堅定意志與清楚認知，未來合作就能承受外來勢力的挑戰與破壞。

鄭麗文向支持者保證，台灣的價值與精神不會毀在民進黨手中，台灣人的善良與團結也不會被撕裂。她批評民進黨以仇恨動員換取政治利益，讓台灣陷入危險深淵，甚至破壞民主制度的根本，包括言論自由、司法獨立與國會尊嚴。她強調，國民黨與民眾黨將共同努力，一磚一瓦重建被破壞的民主基礎，並呼籲人民加入改革行列。她也期盼國民黨內部做好心理準備，不再辜負人民期待，因為台灣已經沒有時間繼續消耗在政黨惡鬥之中。

鄭麗文還提到，國際最新氣候變遷評比中，台灣再度落居後段班，凸顯錯誤能源政策的國安風險。她批評民進黨的再生能源政策虛偽，其背後是貪腐、黑金與對生態的破壞，也讓國際社會對台灣的投資信心受損，影響未來發展為AI強國的前景。她強調，正因如此，在野合作更具必要性，唯有攜手才能重建台灣應有的國家競爭力與民主價值。

鄭麗文：民進黨執政沒有政策，也不願與在野黨對話

鄭麗文也提到，花蓮災情尚未獲得妥善照顧，但民進黨政府卻在一連串問題上選擇視而不見。她批評，民進黨執政一年多來毫無政績，不僅沒有端出牛肉，也不願意與在野黨進行理性對話，更不願意凝聚共識與團結社會。她強調，台灣正面臨內外交迫，高科技產業承受壓力，傳統產業看不到明天，農業也面臨生死存亡關頭。她質疑政府對勞工與青年未來是否真正關心，直言執政黨心中只有政治鬥爭及政黨利益，讓人民不得不自救。

鄭麗文表示，在野黨必須扛起重責大任，不能辜負人民期待，也不能讓台灣繼續浪費時間與國力。她感謝黃國昌在會議中提出的看法，並認為這次會面相當珍貴，代表兩黨邁出合作的重要一步。她指出，藍白合作應向國際社會證明，台灣並非只有惡鬥，而是能以人民利益為優先，整合專業、尋找出路、解決問題。她強調，兩黨將共同為弱勢族群、勞工、農民與年輕人尋找未來方向，展現務實合作的決心。

她表示，很高興與黃國昌在多項議題上具有高度默契，對黃國昌發言「百分之百認同」。鄭麗文認為，國民黨與民眾黨雖有不同文化、背景與優先價值，但雙方能夠互補，以「一加一大於二」的方式，帶給台灣人民最大利益。她並強調，雙方的自主性絕不會受到影響，合作並非為了位置，而是希望避免因選舉制度設計而出現的惡性競爭，導致劣幣驅逐良幣，進而使台灣陷入政治內耗。

鄭麗文：國民黨與民眾黨合作 部分類似法國半總統制精神

鄭麗文指出，台灣的政治文化、政黨架構與選舉制度具有高度特殊性，因此兩黨希望在現行憲政體制下走出一條新的道路。她說，藍白合作既不同於傳統內閣制，也有部分類似法國半總統制的精神，但最終是為台灣量身打造的制度模式。她強調，國民黨與民眾黨將在短時間內，就政策、施政與選舉提名等議題，透過民主、公平與公開的機制形成共識，為的是符合人民期待、贏得大選，並為台灣創造更穩定的未來。

最後，鄭麗文重申，兩黨合作的目標是贏得人民信任，而不是陷入政黨私利的考量。她強調，台灣正面臨產業危機、能源政策爭議與國際信心動搖等重大挑戰，在野合作是為了讓台灣走出困境，避免國力流失，並重新建立穩固的民主根基。她呼籲國民黨全體同志做好準備，堅定前行，不再讓台灣錯失任何機會，攜手開創更光明的未來。

