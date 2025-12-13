鄭麗文：藍白在新北一定展現團結氣象

國民黨主席鄭麗文今(13)日出席新北市黨部主委佈達典禮暨建黨131週年黨慶活動，席間受訪。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨主席鄭麗文今(13)日出席新北市黨部主委佈達典禮暨建黨131週年黨慶活動，席間受訪。2026年新北市長選舉因民眾黨主席黃國昌有意參選，外界關注是否可能「藍白合」，被問及目前協調進度，鄭麗文說，目前為止非常順利，藍白2黨都表示高度誠意，藍白最終一定推出最合適、最強、最能勝選的人參選，在新北展現大團結氣象，其他人也會願意全力輔選。

鄭麗文指出，大眾關心新北市長選舉提名進度，截至目前非常順利，藍白會時也很感謝黃國昌，2黨都表示高度誠意，黃國昌也曾公開表態全力爭取新北市民認同，但最終藍白一定會為大家推選出最適合、最強、最能勝選的人選。

廣告 廣告

鄭麗文說，無論最終提名誰參選新北市長，有意問鼎的所有人，包括黃國昌在內，也都會願意全力輔選，未來藍白一定會在新北市展現大團結、大合作氣象，目前就是按照通過的提名辦法，先進行國民黨內協調跟溝通。

【看原文連結】

更多自由時報報導

新聞360》精準打臉國民黨「和平騙術」！學者酸藍「這句話」：演給北京看

南韓將我列「中國台灣」 矢板明夫：外交部可用「漢城」舊稱回應

國民黨推黨員Reset拓點計畫 「鄭院長」為新進與重返黨員授課

鄭麗文與紐西蘭代表會面 雙方就區域情勢交換意見

