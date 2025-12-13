鄭麗文：藍白定在新北大團結

國民黨主席鄭麗文（前左）十三日新北市黨部黨慶活動中，為新入黨的黨員頒發黨證。（中央社）

記者湯朝村∕綜合報導

針對二０二六縣市長提名，國民黨主席鄭麗文十三日表示，到目前為止新北市長提名進度都非常順利，現在就是按照提名辦法，進行黨內的協調溝通，未來藍白一定會在新北展現大團結大合作的氣象。

嘉義縣部分，民進黨啟動黨內初選，立委蔡易餘及議員黃榮利力拚出線。國民黨人選尚未決定，外傳藍營曾與前縣長吳容輝接觸，但被吳容輝否認。縣黨部主委、立委王育敏則表示，嘉縣是艱困選區，縣市首長及立委選舉過去都有「在野大聯盟」經驗，若有優秀人選出現，國民黨有意以團結所有在野力量，尋求能勝選的人選。

鄭麗文下午出席新北市黨部黨慶活動指出，到目前為止新北市長提名進度都非常順利，現在就是按照提名辦法進行黨內的協調溝通。之前與民眾黨主席黃國昌的藍白會，兩黨都表示高度誠意，她非常感謝黃國昌。黃國昌當時也指出，藍白一定會推出最能勝選的人選，所有人都願意全力輔選，所以未來藍白一定會在新北市展現大團結大合作的氣象。

因應新進黨員與重返國民黨的恢復黨籍黨員持續攀升，鄭麗文回應，她上任黨主席後，短短一個多月已有成千上萬的黨員回娘家或加入國民黨，會積極安排新進黨員的授課，初步是安排北中南三區課程，應該從月底開始，她會親自授課。

國民黨副主席季麟連十一日參加嘉義縣黨部黨慶活動則表示，縣市長提名辦法已經核定，鄭麗文指示要尊重制度、按標準程序做，地方現在問題就是人才太多，每個都很優秀，有審查委員會、協調委員會，最後一定推出最強強棒。鄭麗文交代時程會愈快愈好，但一定要照程序走，會盡快決定，讓大家盡早準備。