鄭麗文：見習近平沒前提條件 只有九二共識反台獨

（中央社記者王承中台北27日電）總統賴清德表示，藍白阻擋國防預算、國安法案，要社會如何相信「鄭習會」沒前提條件。國民黨主席鄭麗文今天說，她跟中共總書記習近平見面，沒有任何前提跟條件，只有「九二共識，反對台獨」。

外界關注鄭麗文何時訪問中國大陸，鄭麗文昨天接受專訪時指出，希望明年上半年可以去大陸訪問，並與中共總書記習近平見面，但也要看陸方是否有邀請；如果無法跟習近平見面，她就不會去。

三立新聞網今天報導指出，賴總統接受專訪時說，雖然國民黨否認媒體報導的3項「鄭習會」前提要件，但藍白如果沒有理由就阻擋國防預算、國安法案，要社會如何相信「鄭習會」沒有前提條件。

鄭麗文今天下午在國民黨中央出席「黨員Reset拓點計畫」活動，針對賴總統的談話，鄭麗文在會前受訪時表示，兩岸和平交流對談唯一的政治基礎，就是「九二共識，反對台獨」，這不是秘密、也沒有非常艱澀難懂，之前還有馬政府8年的示範，請賴總統不要假裝不知道。

鄭麗文提到，賴總統最近也說沒有台獨問題、不需要宣布台獨，如果賴總統願意承認九二共識，下架民進黨的台獨黨綱，相信賴總統跟習近平的見面也是可以期待的；她跟習近平見面，沒有任何前提跟條件，只有「九二共識，反對台獨」。

對於國共雙方幕僚是否已就訪陸一事展開對接作業，鄭麗文說，國民黨副主席張榮恭、蕭旭岑到對岸訪問，並跟國台辦主任公開會談，都是不斷的堆砌善意、累積互信，希望能緩和兩岸兵凶戰危的氛圍，能夠進行國共的交流跟對話，讓大家重新燃起對和平的信心。

鄭麗文強調，因為明年年底，國民黨有很重要的地方大選，在資源、人力都非常有限的狀況下，明年下半年勢必要全力的投入輔選，因此希望重要的出訪，也包括到華府的訪問，都希望能夠盡量在上半年完成。

媒體詢問，外傳鄭麗文下週將邀請國民黨區域立委進行一對一對談。鄭麗文回應，跟區域立委的會面，沒有任何的談話限制，愛談什麼都可以，就是了解各方的政治問題，畢竟她跟大家都是戰友。

鄭麗文表示，日前她已跟所有不分區立委開過便當會，也是全方位交流，包含大家所看到的藍白共推出「台灣未來帳戶」，也是她在跟不分區立委的餐會時，跟大家廣泛交換意見，未來也希望黨中央能持續跟黨籍立委保有密切、暢通的交流。（編輯：張若瑤、林克倫）1141227