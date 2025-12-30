鄭麗文「講白」要徵召李四川選新北？ 黃國昌淡回尊重 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

國民黨主席鄭麗文昨日脫口表示，2026新北市長候選人未必需要經過初選，並透露有意徵召台北市副市長李四川參選。對此，民眾黨主席黃國昌今（30）日表示，無論是徵召或民調皆屬國民黨內部民主程序，民眾黨予以尊重；但他主張「先談政見、再談人選」，屆時民眾黨本於最大誠意推出最強候選人。

鄭麗文昨日接受專訪時指出，國民黨內的協調整合工作不至於走到初選，大家可以放心，但也考慮李四川還有任務，畢竟現在李還在台北市府上班，「你看我講得這麼白」。

廣告 廣告

對此，黃國昌表示，目前國民黨在新北市的狀況，他都是從媒體上面得知的，國民黨要徵召李四川、協調或民調，都是國民黨黨內民主程序，他都尊重，沒有其他評論。

黃國昌也說，有關兩黨合作的部分，還沒進到特定縣市或首長的部分，目前最重要的工作是對台灣未來帳戶的政策對接，兩黨智庫已經針對條文形成共識，下周一就會送進立法院，若行政院有對案也請趕快提出。

至於縣市長具體的時程規則，黃國昌強調，先談政見、願景、理念，再談選舉人選，等待共同政見完成後，才會進入縣市長整合具體時程規劃階段，他尊重外界對選舉的政治解讀，但他不適合越俎代庖干預國民黨黨內程序。他表示，民眾黨將本於最大誠意跟善意推出最強候選人，希望給市民最強地方治理。

不過，針對鄭麗文的一番話，國民黨組發會主委李哲華緩頰表示，還是會照程序走，讓新北市地方黨部對有意參選人先行協調。國民黨發言人、立委牛煦庭也說，一切按程序，協調成功後就是徵召，鄭麗文的意思是對新北的協調工作有一定把握。

照片來源：民眾黨團提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【內幕】鄭麗文南部佈局意外掀波 危機控管3部曲得宜化解茶壺風暴

中午來開匯／只給幾張紙就要過鉅額軍購預算？ 江啟臣：難怪AIT比國防部還積極

【文章轉載請註明出處】