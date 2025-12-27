鄭麗文：賴清德承認「九二共識」下架民進黨「台獨黨綱」一樣可會習近平

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席鄭麗文昨天表態希望明年上半年赴中國訪問並舉行「鄭習會」，但賴清德總統質疑國民黨多次阻擋國防預算，怎麼可能沒有與中國有交換條件，鄭麗文今日下午出席該黨「黨員Reset拓點計畫」活動前受訪回應表示，希望賴清德不要再惡意帶風向，以小人之心，度君子之腹，「鄭習會」沒有任何前提與條件，只有「九二共識」、反對台獨，如果賴清德願意承認「九二共識」，下架民進黨「台獨黨綱」，相信賴清德一樣可以與中共中央總書記習近平會面。

鄭麗文強調，只要有利於兩岸關係推動的事情，她都願意去做，雖然賴清德「裝睡叫不醒」，但她每一次還是給賴清德「上課」，讓賴清德聽懂如何解開兩岸關係死結，因為這對國家安全至關重要，賴清德自己也曾經公開邀請習近平共進晚餐、喝珍珠奶茶，但兩岸關係的政治基礎就是「九二共識」、反對台獨，這並不是秘密，過去有前總統馬英九8年執政的示範，賴清德不需要假裝不知道，而且賴清德最近也宣示沒有台獨問題，不需要宣布台獨，如果願意承認「九二共識」，下架民進黨「台獨黨綱」，相信賴清德也可以與習近平見面。

鄭麗文說，希望賴清德不要再惡意帶風向，以小人之心，度君子之腹，「鄭習會」沒有任前提與條件，只有「九二共識」，反對台獨，賴清德一再錯誤帶風向，莫非賴清德就是如此處理國家大政？難道賴政府接受美國軍事採購，也是與美方交換條件？還是連交換的資格都沒有，只是一昧倒貼？難道賴清德要與美方交換過境紐約？

她強調，國家的對等尊嚴與人民福祉，不能被當成交換籌碼，賴清德不要有小人之心，況且兩岸關係關乎世界和平，相信只要下架民進黨台獨黨綱，兩岸關係就會春暖花開。

鄭麗文表示，國民黨副主席張榮恭、蕭旭岑先前到對岸訪問，與中國國台辦主任宋濤公開會談，大家都有看到，雙方不斷堆砌善意、累積互信，就是希望緩和兩岸兵凶戰危的氛圍，展開國共交流對話，讓大家重燃對和平的信心，一切就是表達誠意，由於明年底有大選，國民黨的資源人力有限，下半年將全力投入輔選工作，因此她希望無論出訪北京或美國華府，都儘量安排在上半年完成。

此外，針對立法院推動彈劾總統，賴清德批評藍、白兩黨只會擁抱習近平，卻彈劾一位民選總統，鄭麗文諷稱賴清德「實在黑白湊(台語)」，今天一切始作俑者就是賴清德，帶頭毀憲的人是賴清德，造成憲政僵局的人也是賴清德，賴清德不需要再顧左右而言他、甩鍋，一切問題就出在賴清德的身上。

鄭麗文還說，前總統陳水扁、蔡英文都當過8年總統，扁、蔡為何沒有被彈劾，賴清德當沒2年總統就被彈劾？賴清德應該學會反省自己，知道一切的問題癥結就來自於賴清德藐視憲法，以及民主政治運作ABC的道理，不要再硬抝、耍賴，國家不能再內耗、惡鬥，中華民國憲法不是賴清德的玩具、便利貼與遮羞布，在野黨每天都在奉行中華民國憲法的核心價值，賴清德每天都在倒行逆施，破壞憲法精神與價值，難道大家每天都要給賴清德上憲法課？她懷疑賴清德沒有看憲法的內容，否則不會錯誤百出，一堆謬論與荒誕行徑，讓全國民眾陪著他受苦。

