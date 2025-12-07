鄭麗文：賴清德玩火類台獨論述遭國際壓力 10天內改口現要找台階下
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／南投報導
賴清德總統6日表示，民進黨未接受雷震將國號改為「中華臺灣民主國」的主張，是認為留著這個名字，有助於團結台灣社會，且這個名字是寫在憲法裡面。國民黨主席鄭麗文今（7）日對此解讀為「改口」，認為是為日前召開國安會議、提出軍購特別預算記者會中大談兩國論、類台獨論述找台階下，很可能是受到國際壓力。
鄭麗文表示，10天前，賴總統為了要推銷1.25兆的特別預算，他特別舉行一個記者會，召開了國安會議，他在記者會中大談兩國論，甚至於不斷的強化他的類台獨的論述，所以她認為那是在玩火。在東北亞的局勢，大家都急著滅火的時刻，我們不應該在這裡點火、玩火。
鄭麗文說，結果沒想到短短不到10天的時間，賴總統最新的談話，其實就是在緩和、在轉圜、在找台階下，那很可能是來自於國際的壓力。鄭麗文強調，我們還是希望往一個穩健、和平、安全的方向走。只不過，大家為什麼會對賴清德「聽甲霧煞煞」，我們的國家就是中華民國。為什麼要每一次長篇大論，聽得大家這個眼花撩亂，然後每一次的講法又不一樣？
她強調，連她都聽不太懂了，所以才會說，為什麼賴清德10天之內改變了說法？為什麼賴清德總統每次在談到我們的國家定位的時候，一個這麼簡單依據中華民國憲法的中華民國，他每一次都要長篇大論？這才是真正的問題之所在。
對於未來國民黨彰化縣長候選人如何產生，鄭麗文也強調，中彰投是國民黨在中台灣執政的金三角，缺一不可。所以今天她參加了中彰投的黨慶活動，也希望能夠繼續延續過去三位女性的縣市長非常優異的執政成績，國民黨要繼續的延續。
至於在彰化的部分，鄭麗文表示，國民黨人才濟濟，也有自己的提名的辦法，一切按照制度。黨部現在也在彰化積極的進行徵詢、協調、溝通當中。未來會按照提名制度為彰化縣提出最優秀、最能勝選的人才。
