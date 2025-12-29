鄭麗文：赴中只有九二共識、反對台獨一個條件 過程一定公開

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席鄭麗文日前首度指出，由於明年下半年要忙於選舉，所以她期待能在明年上半年前往中國大陸訪問。鄭麗文今日表示，赴中只有一個條件及基礎，就是九二共識、反對台獨，從頭到尾就這麼簡單，絕對不可能有其他條件。過程一定公開，不可能黑箱、密室，不需要擔心。

鄭麗文今日接受廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，民進黨見不得他人好，很怕她見了習近平以後，兩岸春暖花開、釋出重大的和平訊息，那賴清德的謊言就被戳破了，她喊話賴總統，「不用怕，你已經答應美國也公開說過不會台獨，何不索性一不做二不休趕快下架台獨黨綱，接受九二共識，這也是你們喜歡的李登輝前總統任內通過的。九二共識加上下架台獨黨綱，搞不好你比我更先見到習近平，一起喝珍珠奶茶、吃蝦仁飯」。

「我希望你比我先一步去北京，但不要搞到我還比你先一步去紐約。」鄭麗文表示，520馬上又要到了，你不緊張我都替你緊張，戰後的中華民國總統要過境紐約訪問友邦，還沒有人像你一樣拖這麼久還沒有辦法去的，不要再一直挑撥離間說在野黨擋軍購，所以美國怎樣怎樣，美國人也沒有像你一樣雞腸鳥肚，美國在玩國際政治，也不是像你這種中二生的水準，今天這種窘境，我都不想要說你了，你還每一天就想著怎麼對付在野黨。

鄭麗文說，她會以先去北京為優先，因為全世界、華府都高度關注，馬英九前總統8年執政的九二共識、反對台獨，有足夠的政治基礎，兩岸釋出的誠意與善意，是否有辦法在今日如此嚴峻的形勢底下，還能破冰打開和平之窗？她見習主席有重大的戰略意義跟訊息，合理的安排應該是先去北京訪問之後，再到美國。且過程一定公開，不可能黑箱、密室，不需要擔心。

至於訪美行，鄭麗文表示，美方邀請她去演講，還有僑胞熱烈的歡迎支持，因此她一定會去，有人建議她可以分好幾趟，她認為不要坐這麼遠的飛機，還分好幾次去，就去一次，留在美國久一點，把該走的地方跑完，東岸、西岸、南邊都走一下。訪美至少要兩個禮拜，美方與國民黨駐美代表秦日新有很密切暢通的聯繫，了解她的想法、訊息與動態。

鄭麗文指出，另新加坡、英國、歐洲、日本都熱烈的邀請中，但國民黨有很多事情要做，因此希望集中在明年上半年可以完成訪問，其他國家若時間允許就安排，若不允許就選後。因為下半年就要選舉，國民黨人力資源有限，出訪要帶很多人，自己的想法是下半年要全力投入輔選，因此所有的訪外行程會落在上半年。

