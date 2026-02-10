鄭麗文：農曆年後與黃國昌宣布藍白共同願景與政見

（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨主席鄭麗文今天表示，將重建智庫扮演「影子內閣」角色，為2028重返執政準備，以及在智庫成立民調中心，為政策以及選戰提供參考。同時，她也提到，農曆年後，將與民眾黨主席黃國昌宣布藍白共同願景與政見。

為強化智庫功能，國民黨智庫擴大邀聘共130位前政務官與學者專家出任智庫國政顧問，鄭麗文也在下午出席國家政策研究基金會座談會時，親自頒發聘書。

鄭麗文在致詞時表示，智庫首先會重新恢復到過去的8個分組，因應立法院8個常設委員會，重新建立智庫扮演影子內閣的角色；不希望台灣政治永遠留於民粹、反智，希望每個政策部門提出前瞻性的主張。

鄭麗文認為，國民黨準備重返執政，不是在贏得大選那一刻才開始準備，而是從今開始，每天提出前瞻的政策主張，帶領台灣開啟全新一頁。

鄭麗文也說明，智庫未來會成立自己的民調中心，秉持科學態度，對重大政策與選戰隨時提供最科學、不偏不倚的參考，以免錯誤判斷，或被外界缺乏專業堅持的民調左右。

鄭麗文並透露，黃國昌曾提到希望與國民黨提出共同政見，才能走得更穩更久，經過幾次協商，原本在上個月底藍白就要共同提出，但她建議等過完年後再提，希望在此前積極完成提名作業，因此，國民黨與民眾黨在農曆年後，將一起宣布兩黨共同的願景與政見。

鄭麗文強調，民眾黨有長期關注的議題，國民黨也有長期關切議題與自己的強項，未來智庫擔起藍白合橋梁與平台，提出前瞻的政見，讓1加1大於2，之後不管藍白誰當選，都會共同推動福國利民政策，讓民眾感受到藍白合作紅利。（編輯：張若瑤、林興盟）1150210