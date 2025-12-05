鄭麗文「近中言論」惹議 王定宇批KMT赤化：宛如國台辦發言人

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

國民黨主席鄭麗文近期接受《紐約時報》（The New York Times）訪問時稱，「台灣必須接受自己歷史上是中國的一部分，否則就會冒與北京爆發毀滅性戰爭的風險」。對此，民進黨立委王定宇今（5）日回批，鄭麗文的言論宛如「中國國台辦發言人」，嚴重損害台灣主權與國家利益，國民黨中央竟然赤化到這樣子的地步。





王定宇表示，鄭麗文主席竟然在接受《紐時》訪問時，說出「台灣自古屬於中國」（編按：歷史上是中國的一部分）的言論，好好的一個國民黨主席，竟然活成中國共產黨、國台辦發言人的樣子，台灣人應該憤怒唾棄，國民黨的支持者應該擔心。

他感嘆，國民黨中央赤化到這樣子的地步，鄭麗文所言「自古」兩個字，真的是張嘴就在說謊，她忘了在馬關條約之後，台灣被永久割讓給日本，成為日本領土50年嗎？忘了在明鄭時期台灣建立了一個「東寧王國」嗎？忘了更早之前台灣根本就是整個太平洋南島語系的源頭？不管是平埔族或者是原住民在那之前是自成一個體系，哪裡來的自古台灣屬於中國？這根本是謊言。

王定宇強調，如果硬要扯歷史、血緣的話，那乾脆講中國自古屬於東非的一部分，都是「東非智人」變成的，跟黑猩猩還是遠房親戚，所以血緣跟文化大家可以研究。

他也說，若要討論台灣跟中國的關係，從歷史跟國家歸屬上來看，台灣從來沒有歸屬於中華人民共和國，連1秒鐘都沒有，台灣從來不屬於中華人民共和國。

王定宇認為，鄭麗文這種說法，除了是完全代表中共的立場在說話，傷害台灣的主權，硬要把台灣變成中國的內政，傷害台灣的安全以外，看不出來她說這個話對台灣有任何的益處。

最後，王定宇說，這樣一個國民黨主席，她只代表中國，並不代表台灣的國民，國民黨如果不去阻止自己的黨中央不斷變成中共的附庸，不斷被赤化，台灣人民會用民主的方式淘汰這種背叛國家利益的政黨。





