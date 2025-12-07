鄭麗文：近年中彰投女力皆強棒 明年定大贏
記者劉晴文∕南投報導
國民黨南投縣黨部七日舉辦建黨一三一週年黨慶暨主任委員布達典禮，黨主席鄭麗文親自到場頒發派任書給新任主委游顥，並與七十年資深黨員合切生日蛋糕，還與縣長許淑華等人大跳「小蘋果」，全場熱鬧歡樂。
對於明年的選舉，鄭麗文期勉，不只南投，中彰投都要開出紅盤。游顥則表示，農曆年前後，縣議員和鄉鎮長提名名單將會底定，希望加速整合，贏得勝選。
鄭麗文上午九時許抵達，國姓鄉長邱美玲隨即送上優質當季柑橘。鄭麗文除表揚資深黨員，和大家一起唱生日快樂歌，也為新加入的黨員授證，包括副秘書長兼組發會主委李哲華、南投縣長許淑華、兼縣黨部主委的立委游顥、立委馬文君、議長何勝豐，以及多位鄉鎮首長與縣議員等也皆出席。與黨員齊聚歡慶。
鄭麗文致詞時表示，明年底的選舉不只南投，中彰投都要開出紅盤，近年中台灣的黨內女將都是第一名的縣市首長，再來台中、彰化要交棒，棒棒都是最強棒，一定要大贏。
許淑華表示，明年除個人要競選連任，更要讓十三鄉鎮市全壘打，呼籲大家支持國民黨所推出的人選，讓我們二０二八年重返執政。
游顥指出，接任主委後已規劃出重點計畫與願景，包括：明年過年前後完成十三鄉鎮市長最強候選人及縣議員提名作業；成立新媒體小組；針對人才培育，將成立國發院或革實院各式培訓班與未來投入基層輔選的幕僚營等，辦理相關的研習訓練。
