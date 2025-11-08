鄭麗文「追思共諜將官吳石」惹議 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩

針對鄭麗文「追思共諜」惹議，蔣萬安認為，應該要紀念捍衛中華民國的前輩。（圖：蔣萬安臉書）

國民黨主席鄭麗文今（8日）將參加統派社團舉辦「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，大會追思對象包括了1950年被破獲中共安插在國民政府內部最高階共諜將官吳石，引發爭議。綠委吳思瑤痛批鄭麗文「加入共產黨好了」！台北市長蔣萬安出席活動被問到此題，則強調，「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩。」

吳石當年遭到蔣介石政府處死，更牽連數名無辜將官，蔣介石曾在日記中記載吳石讓他「心寒」。對此，民進黨立委吳思瑤批評，繼「普丁不是獨裁者」後，鄭主席又一驚世駭俗力作，把過去的共諜吳石當烈士來祭拜，是要鼓吹更多共諜嗎？

吳思瑤說，吳石這幫共諜同夥12人，當年如果任務成功，國民黨早就沒了，中華民國也不存在了。祭拜出賣中華民國的共諜，是對所有在戰場上英勇捐軀的國軍烈士、遺族莫大的褻瀆，也是對所有白色恐怖受難者們施以無情的羞辱。這不是政治思想的差異，是嚴重的價值偏差，對中華民國的背棄。她認為，是非不分，更是敵我不分，鄭麗文加入共產黨好了！

至於藍委徐巧芯今天則回應，「我相信鄭主席應該是考量到兩岸和平立場，」但她強調國民黨的歷史必須講清楚，包括國民黨建立中華民國到抗戰、國共內戰、1949年到台灣、在台灣落地生根，並且在台灣推動發展、到民主化後國民黨的執政，「這就是中國國民黨為何能存續那麼久，無論今天是哪位主席都能民主交替的原因，我們不是以『人治』的政黨，是以『信念』為由、可以延續下去的政黨，這一點對我們來說還是相當重要。」