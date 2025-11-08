鄭麗文「追思共諜將官吳石」！蔣萬安：應該紀念捍衛中華民國的前輩

記者陳思妤／台北報導

蔣萬安出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮（圖／翻攝畫面）

國民黨新任主席鄭麗文當選後收到中國國家主席習近平賀電，她也多次表態，「我們是中國人」，今（8）日下午還要出席秋祭活動，和中國政黨一起追思追求統一的青年以及共諜將官吳石，引起爭議。對此，台北市長蔣萬安表態，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。

鄭麗文今天要出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這個號稱追思白色恐怖的活動，紀念的並不是民主烈士，而是反對內戰、要求和平與民族統一而犧牲的青年，甚至還有當時共產黨安插在國民黨政府的最高階共諜將官吳石。吳石被中共封為「密使一號」，中國官方指導統戰意味濃厚的電視劇「沉默的榮耀」，背景與主角正是吳石，中國北京的無名英雄廣場也樹立著吳石的雕像。

且這場祭悼活動還會由「台灣民主自治同盟」（台盟）向在台犧牲的中國烈士致敬，但「台灣民主自治同盟」並非台灣政治組織，而是在中共政黨中排名第八的所謂「民主黨派」。

蔣萬安今天上午出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮，被媒體問到，覺得鄭麗文今天下午要紀念吳石合適嗎？蔣萬安強調，「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩」。

