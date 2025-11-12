鄭麗文「追思共諜」 朱立倫紀念孫中山誕辰：國民黨要堅定捍衛中華民國

記者陳思妤／台北報導

國民黨新任黨主席鄭麗文8日出席白色恐怖祭悼活動，但該活動紀念對象包括中國共諜將官吳石，引起爭議，連黨內也有反對聲浪。今（12）日是鄭麗文56歲生日，同時也是國父孫中山誕辰紀念日，前國民黨主席朱立倫強調，國民黨人應以孫中山的思想為一生奉行的理念，堅定捍衛中華民國，感念我國先賢先烈的奮戰。

鄭麗文8日出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這個活動追悼對象，包括被中共封為「密使一號」的吳石，他是共產黨安插在國民政府的最高階共諜將官吳石。中國官方指導統戰意味濃厚的電視劇「沉默的榮耀」，背景與主角正是吳石，中國北京的無名英雄廣場也樹立著吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦的雕像。

今日是國父誕辰紀念日，朱立倫在社群平台發文表示，國父創立中華民國，大家應該共同守護中華民國。緬懷國父「天下為公」的精神，「國民黨人更應以中山先生的思想為一生奉行的理念」。

朱立倫指出，孫中山先生畢生為民族獨立、民權自由、民生幸福而奮鬥，「為我們留下堅定不移的民主基礎。他的思想，是國民黨的靈魂；他的理想，是我們持續奮鬥的方向」。

朱立倫表示，「我們一直強調：國民黨的思想，就是中山先生的思想；國民黨的精神，就是經國先生的精神。在台灣這片土地上，經國先生秉持中山先生的信念，以愛台灣、守護人民為志，推動民主化、現代化與經濟繁榮，讓中華民國在自由的天空下屹立不搖」。

朱立倫強調，要秉持這個信念，堅定捍衛中華民國，感念我國先賢先烈的奮戰，「讓中山先生與經國先生的理想，在全球繼續發光發熱」。

