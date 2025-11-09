鄭麗文「追思共諜」 王婉諭批：應理解紀念的意義與統戰的界線

時代力量黨主席王婉諭。 圖：時代力量/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 中國國民黨主席鄭麗文昨日出席統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬一同悼念前軍情局高層、被指為中共間諜的吳石等人，引發外界高度關注。時代力量黨主席王婉諭今日受訪表示作為主要政黨的領導人，鄭麗文應該更謹慎，理解紀念的意義與統戰的界線。她強調，面對中國的滲透與話語戰，台灣的政治人物需要有的是歷史素養與民主自覺，而不是被操弄的熱情。

王婉諭指出，白色恐怖的歷史，屬於所有台灣人，不該被任何政黨或意識形態壟斷。民主社會紀念受難者，是為了提醒國家不要再以政治理由迫害異議，這與當年受害者的思想立場無關。真正的重點，是反省威權與捍衛人權。

她批評，鄭麗文主席在不清楚歷史脈絡與紀念活動主軸的情況下，輕率地參與、甚至發表追思共諜吳石的談話，顯然暴露了她對白色恐怖歷史與中國統戰策略的嚴重誤判。吳石在歷史上確實是中共派駐國民政府的高層間諜，中共今日藉由包裝他為「革命英雄」，是其一貫的統戰敘事。

王婉諭強調，台灣社會可以包容多元的歷史記憶，但不能因此模糊加害與被害的界線。「若台灣政治人物無法辨識其中的政治操作，反而成為他人宣傳的一部分，這才是真正危險的事。」

