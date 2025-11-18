鄭麗文「這1路線」惹怒舔共仔？真實盤算全被掀

政治中心／綜合報導

鄭麗文日前接棒上位、升格成為國民黨史上第二位女黨魁。作為國民黨主席的她，一言一行總能成為各界關注話題，她先前多次強調「我們都是中國人」，讓她私下與中共的關係引發各界質疑。而先前因直播怒剪「中華民國護照」掀起討論，如今台灣國籍已被註銷的「舔共青年」應志宏，日前就上傳影片開噴鄭麗文「是包著和平外衣的台獨」、「蹭中國紅利」，甚至質疑鄭「兩頭騙、睜眼說瞎話」。應志宏更點出鄭麗文所謂「和平」背後的真實盤算，並示警若依鄭麗文路線，台灣恐落入的最慘下場。

廣告 廣告





剪台灣護照「換當中國人」舔共仔開槓鄭麗文！揭她1路線「背後真實盤算」

應志宏質疑鄭麗文是「包著和平外衣的台獨」。（圖／翻攝自小紅書）





鄭麗文先前接受《德國之聲》專訪，訪談期間將兩岸政策定調為「和平優先」。對此，自詡「台灣愛國青年」、曾怒剪中華民國護照，並換拿中國身分證和紅皮護照的「舔共青年」應志宏，日前就分別在中國社群平台小紅書和抖音上傳兩段影片，他在短片中火力全開、開噴鄭麗文；他質疑鄭麗文所謂的「和平」主張，實則是「包著和平外衣的台獨」；應志宏還拿鄭麗文如今的作法與馬英九當年主張互不隸屬的「暗獨套路」作對比，他形容「根本是換湯不換藥」。





剪台灣護照「換當中國人」舔共仔開槓鄭麗文！揭她1路線「背後真實盤算」

「舔共青年」應志宏開槓鄭麗文畫面流出。（圖／翻攝自抖音）





另外，針對鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪時，所提到的「北京沒要把台灣變第二個香港」，應志宏分析該說法的實際用意是「想打著和平的幌子拒統」，企圖把「華盛頓（美國）當靠山」。最後應志宏也示警鄭麗文的路線最終恐換來一場空，他點出「美國向來只認利益，沒錢就沒利用價值」，認為台灣若繼續下去「遲早被一腳踢開」。





剪台灣護照「換當中國人」舔共仔開槓鄭麗文！揭她1路線「背後真實盤算」

「舔共青年」應志宏揭鄭麗文「背後真實盤算」，示警最慘下場。（圖／翻攝自抖音）





原文出處：剪台灣護照「換當中國人」舔共仔開槓鄭麗文！揭她1路線「背後真實盤算」

更多民視新聞報導

社群流出「中共通緝犯」逮捕照！竟是閩南狼本尊

黃國昌「偷臭阿館」抓到了？狂喬4秒喊：好軟

應志宏「舔共剪護照」刪片了！網超酸猛CUE館長

