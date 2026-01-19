鄭麗文：鄭習會是選情大利多

國民黨主席鄭麗文表示，「現在是我在主導議題」，強調鄭習會不但不會衝擊地方選情，反而是大利多、大加分。圖為鄭麗文元旦出席在中央黨部舉行的升旗典禮。（本報資料照片）

鄭習會、國共論壇何時舉行，眾說紛紜，國民黨主席鄭麗文19日接受媒體人黃光芹專訪時強調，至今尚未進行到討論期程的階段；至於黨內擔心鄭麗文與大陸國家主席習近平會面可能衝擊地方選情，是給民進黨「送分題」，鄭認為恰好相反是大利多、大加分，民進黨賣「芒果乾」（亡國感）賣出反感才是新趨勢，基層之所以焦慮，可能因國民黨過去不習慣主導議題，強調「現在是我在主導議題」。

外傳1月底國民黨副主席蕭旭岑將重啟國共論壇，3月可能會有鄭習會。對此，蕭旭岑低調表示目前沒有進一步訊息，具體做法等到成熟才會對外公布，媒體報導有落差。

鄭麗文也解釋，3月會面是前立委郭正亮建議的，實際上雙方根本沒討論期程，甚至有綠媒幫她編好故事說過年前要去大陸，「大家不用急，不可能黑箱進行，一旦確定一定正式開記者會公布。」

至於黨內憂心鄭習會可能衝擊地方選情，擔心成為給民進黨的「送分題」，鄭麗文認為剛好相反，「是大利多，大加分」，如果因為民進黨扣帽子、詆毀就什麼都不做，「那國民黨什麼都不要做了，回家睡覺了」，不管做什麼事民進黨都會罵，沒刪預算都可以說成刪光光，國民黨不需要自我設限，否則就是跳進民進黨的坑。

鄭麗文強調，要讓民進黨知道這招沒有用，大罷免就是如此；為何民進黨賣芒果乾失效，因為芒果乾賣出反感、反效果才是新趨勢。鄭也透露，國外智庫告訴她「今年跟去年完全不一樣的水溫」，不少國際友人來見她都殷殷期盼兩岸和平。

她認為，藍營內部之所以焦慮，是因為國民黨不習慣主導議題，過去都是民進黨在主導，「現在是我在主導議題」，當然會迎來無情批判、抹黑，這不意外，不要畏懼爭議，「我們正在引導議題，只是國民黨人還不習慣。」

鄭麗文期盼兩岸交流是前瞻性的議題，包括氣候變遷、防災、能源、AI等方面能有更多交流對話，甚至合作，且還有觀光旅遊、農漁產品等急於解套的問題。

蕭旭岑也表示，賴清德政府大張旗鼓針對國民黨、支持兩岸交流的人士採取動作，就是因為感受到危機，去年2次大罷免民進黨被完封，就是抗中保台牌破功；國民黨要參選的同志、支持者應對自己確實站在台灣的主流民意有信心。