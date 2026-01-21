鄭麗文一錘定音「七三制」！藍營新竹縣長初選火花四射 莫忘分裂曾讓縣長寶座拱手讓人

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導

寒流來襲，國民黨新竹縣長初選卻持續升溫、戰火不歇。隨著新竹縣長楊文科任期將屆，現任副縣長陳見賢，以及曾退黨、再度回鍋國民黨的立委徐欣瑩，兩大陣營爭相卡位、隔空交鋒，黨內角力愈演愈烈，徐欣瑩昨日更委屈認為初選「不公平、不公正」。面對黨內紛擾，國民黨主席鄭麗文昨（21）日在中常會中重申新竹縣長初選將依黨規，採取7成民調、3成黨員投票的「七三制」，不會因任何人、任何縣市的特殊需求而改變遊戲規則，亦及要爭取國民黨提名，最基本的前提就是尊重制度、服從規則。

黨內是否能在競爭過程中守住團結底線，可謂是藍營的真正考驗。新竹縣向來被視為藍營優勢選區，但歷史經驗曾證明，只要內部失和、分裂出走，再厚實的基本盤也可能瞬間崩解，將縣長寶座拱手讓人；在1997年縣長選舉，正是因為邱鏡淳脫黨參選，讓民進黨候選人林光華當選縣長寶座。

對於新竹縣長參選人徐欣瑩與陳見賢之爭，徐欣瑩一直以來主張採取「全民調」決定；黨中央則決議採「七三制」產生人選。鄭麗文重申，協調過程縣長、議長、縣黨部及中央黨部都有參與協商，產生出國民黨的遊戲規則。鄭麗文強調，國民黨明文規定就是「七三制」，且過去立委徐巧芯與資深立委費鴻泰爭取提名，就是透過七三制初選，當時結果出來後，費鴻泰非常有風度，徐巧芯則不負所望當選。此外，針對徐欣瑩要求陳見賢立即辭去竹縣黨部主委，鄭麗文則回應，協商階段黨職仍可維持，正式登記成為初選參選人後才需請假，確保不帶黨職參選。

新竹縣政權交棒在即，雖然藍營長期執政，但近年竹科蓬勃發展使得大量年輕外來人口移入，中間選民成為兵家必爭之地。綠營方面，竹北市長鄭朝方雖然聲勢不小，但至今未正式拍板；民眾黨在新竹縣亦具備一定支持度，是否投入選戰仍存變數。相較之下，藍營內部反倒最早「開打」，初選燒得旺，徐欣瑩昨日甚至發文指初選不公平、不公正，黨中央也強勢表態：遊戲規則就訂在那裡。

陳見賢雖然全國知名度不如徐欣瑩，但他已深耕新竹縣政壇超過20年，歷任代表會主席、縣議員、副議長、議長，目前擔任副縣長，長期輔佐楊文科推動縣政，熟稔地方行政體系與基層脈絡。宣布參選後，陳見賢獲得多數藍營縣議員及13鄉鎮市長公開背書，展現強勁的地方組織實力。

相對而言，徐欣瑩從政以來則是數次轉換政治路線，從國民黨、無黨籍、民國黨到再度回歸國民黨，曾擔任民國黨主席，也曾與親民黨主席宋楚瑜搭檔參與總統大選、還曾以民國黨籍參選新竹縣長，雖未選上，但屢次出馬參選使其媒體曝光度高。

然而，徐欣瑩也同時被藍營質疑是「吃碗裡、看碗外」，她於2022年重返國民黨，並才剛在2024年立委選舉中，透過黨內協調順利當選；如今立委任期尚未過半，便表態轉戰新竹縣長選舉，讓當初協助整合的地方大老與基層系統頗有微詞。縣議長張鎮榮曾對此直言，當年立委選戰之所以能成功整合，核心共識就是避免分裂、避免「什麼都要選」；且制度不應只在對個人有利時才被尊重，若將制度視為政治工具，最終傷害的是整個黨。

縣長楊文科近期出席黨部活動時，更意有所指拿「馬謖失街亭、諸葛亮揮淚斬馬謖」的歷史典故為喻，強調紀律與團結的重要性；他強調，面對不服從命令、影響整體戰局的行為，也必須堅守原則。

徐欣瑩在宣布參選時拋出「選舉不是派系運作、政治交換」的說法，看似訴求清新，卻也在地方引發反彈；對長期仰賴協調與合作運作的地方政治而言，這樣的論述不僅未能拉攏人心，反而被解讀為對既有體制的否定。

近期，徐欣瑩積極勤跑宮廟、學校、義警消活動，試圖打入藍營基層系統，日前新竹縣芎林鄉民組團北上參訪立法院，徐欣瑩特地前往致意，並在臉書發文稱獲得鄉親支持，營造基層力挺的氛圍；卻被鄉親打臉，稱行程是由選區在台中的藍委羅廷瑋協助安排，與縣長選舉無關，更直言鄉親並未表態支持任何人，隨後徐欣瑩匆匆修改貼文。

藍營內部對分裂的憂慮並非杞人憂天。1997年新竹縣長選舉，國民黨提名時任立委的鄭永金和民進黨立委林光華競選，時任省議員邱鏡淳宣布退出國民黨自行參選，分裂的結果是民進黨林光華以36%的得票率勝過鄭永金33%與邱鏡淳30%，藍營痛失執政權。藍營地方要角此番釋出訊號，圍繞誠信、政治承諾與從政分際等議題發聲；過去的敗績殷鑑不遠，正是警示現況的最好註腳。

鄭麗文昨日親自出面定調，強調制度不可破壞，否則每個縣市都將提出特殊要求，黨內秩序勢必瓦解。如今制度已經確立、血淋淋的歷史教訓也沒被忘卻，能否止住內耗、收攏向心力，考驗的不只是國民黨中央的領導與決斷，更考驗著候選人的智慧。這些紛紛擾擾，選民正在看，對手也在看，藍營若再重蹈分裂覆轍，後果恐怕無人能承擔。

