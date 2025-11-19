鄭麗文：願賭不服輸參選到底就「黨紀處分」

▲國民黨主席鄭麗文說，惡意破壞，或者願賭不服輸，自己不是最佳候選人，還不惜破局參選到底，就會祭出黨紀處分。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日會面稍早落幕。在媒體提問環節，被問及鄭麗文稍早稱，民進黨見縫插針、分化，「都已經做好萬全準備」，但如果是黨內的人的話，兩黨會不會有相對應黨紀處分？鄭麗文直言，惡意破壞，或者願賭不服輸，自己不是最佳候選人，還不惜破局參選到底，就會祭出黨紀處分。

鄭麗文、黃國昌在今天下午進行公開會面，雙方先致贈禮物，之後分別談論四大主軸，分別為「在野目前面對問題，如何整合力量」、「在野下一步，談為何要合作」、「政黨競合不應是零和遊戲，地方選舉的競合與策略調整」、「雙方核心幕僚團隊對接」。

在最後媒體聯訪環節，對於鄭麗文稍早稱，民進黨見縫插針、分化，「都已經做好萬全準備」，但如果是黨內的人的話，兩黨會不會有相對應黨紀處分？鄭麗文回應，兩黨應該都應該有自己相關黨章，以及各種黨的紀律規定，這就是回到各黨相關黨章紀律規定，怎樣言行是違反自己政黨的規範？該怎麼樣就怎麼樣，「我想到的非要祭出黨紀，就是惡意破壞，或者願賭不服輸，自己不是最佳候選人，還不惜破局參選到底。」

被問及藍白合具體合作時間，國民黨有沒有看法？是否有哪些縣市可以優先被討論，鄭麗文則說，有關於如果說兩黨都有非常優秀人選，也有高度意願，勢必要透過一個機制來產生「社會能高度認同的方式產生人選」，民調是不可或缺的重要工具，如何進行？未來兩黨針對提名作業，針對不同縣市狀況，才會有具體的答案。

鄭麗文也說，大家選舉過這麼多次，民眾黨秘書長周榆修稱「最晚能在明年3月前確定民調整合方式」時間點也是相當合理，未來在各不同的層面，也會有對接窗口密切磋商，但是也要一步步踩得很穩，來順利完成相關各縣市提名作業，「不是給壓力或是限制，不刻意拖延、不倉促，一步一步的完成相關的作業跟提名」。

