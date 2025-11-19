鄭麗文、黃國昌下午會面！侯友宜：如果合作只是一個表象，意義是不大的

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日下午將於新北市新莊，共同召開「在野領袖對話」，將圍繞國政議題及合作方向進行深度討論。對此，新北市長侯友宜受訪時表示，「政黨跟政黨的合作最重要有共同的理念跟想法，這才是最重要的，那合作是要做出人民有感的成績，那不然的話，其實如果合作只是一個表象，意義是不大的」。

「鄭黃會」下午在新莊凱悅嘉軒酒店登場，但也令人想起2024年總統大選時，當時在台北君悅飯店登場的「藍白合」場景，柯文哲、郭台銘、侯友宜、朱立倫以及馬英九都出席，但整場藍白針鋒相對，最後結果不歡而散。如今藍白合又有「鄭黃會」，上午侯友宜在市政會議會後受訪被問到「鄭黃會」公開會面一事，他回應表示「政黨跟政黨的合作最重要你有共同的理念跟想法，才是最重要的，合作是要做出人民有感的成績，那不然的話，其實如果合作只是一個表象，意義是不大的」。

侯友宜說，最重要真的要誠心誠意做出能夠對人民最好的方向，這才是一個最主要的一個關鍵。

另外，在2026新北市長選戰，黃國昌已經表態參選，未來新北市長選舉有沒有可能藍白合？侯友宜回應說，新北市就像他之前說的，歡迎每一個人，想為新北市做事的都能夠到新北市來，尤其對新北市要更加的瞭解，一切合作都是要新北市的發展在一棒接一棒底下能夠更好，這才是大家所期待的，大家就繼續努力，為我們新北好，大家貢獻一己之力。

