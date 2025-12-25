鄭麗文、黃國昌二度合體 共推「台灣未來帳戶」

藍白共同拋出，推動台灣未來帳戶。（圖／東森新聞）





如果說第一桶金國家幫存，願意嗎？國民黨主席鄭麗文跟民眾黨主席黃國昌上個月首次會面時，拋出兩黨智庫對接，今天共同宣布推動台灣未來帳戶。將提出特別條例，0到12歲孩童約226萬人，政府會先存5萬元，未來每年再存1萬元，比照勞退新制個人帳戶，18歲大約可以領回50萬元。

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌二度合體，藍白將提案推動設立台灣未來帳戶。

民眾黨主席黃國昌：「台灣新生兒出生的人數一路下降，到今年恐怕連11萬都達不到，這是實實在在的國安危機。」

國民黨主席鄭麗文：「還有我們看到現在很多大學生，大部分的時間都在打工，而不是真正可以專心他的學業、他的學習跟成長，甚至於我們要給孩子戀愛的機會，不然的話，為什麼少子化會越來越嚴重。」

藍白研擬，替全國226萬兒童及未來的新生兒開設帳戶，政府幫每名孩童存入一次性5萬元，鼓勵家長及雇主在稅賦減免下，也可提撥，滿1歲後至12歲止，政府每年再撥1萬元，年滿十八歲後，預估帳戶金額最高可達65萬元，將成為一筆就學或創業資本。

國民黨主席鄭麗文：「賴清德總統、卓榮泰院長，也不要因為是在野黨提的，所以就不副署不執行。」

根據兩黨規劃，孩童年滿18歲後，累積資產會有33.9萬，若家長每年相對提撥5千元、1萬元，就會有45.7萬元、56.18萬元，為增加誘因，如果家長願意提撥，會有稅捐扣抵。民進黨立委郭國文也提出，「轉大人ＥETF」方案，0到10歲期間，每個月皆由政府與家長各出1200元，以年化報酬率約百分之十估算，年滿18歲，便可獲得超過100萬元。

民眾黨主席黃國昌：「1130億投資國家的未來，真的太值得了，撥補台電1千億好幾次，那個錢好像丟到水裡去，咚一聲。」

藍白共推台灣未來帳戶，搶攻民生議題，最快明年一月就會送進立法院，在野從政策合到選舉合，彼此聲稱沒民主進步的此刻，力拚2026，福國民利民眾。

