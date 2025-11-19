鄭麗文、黃國昌互贈禮引發聯想 律師：「關燈人vs盤仔」真不吉利

即時中心／徐子為報導



民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文將於今（19）日下午3時舉行「鄭黃會」。外界與藍白雙方都將重點聚焦在2026九合一地方大選雙方提名動向，究竟藍白合是否能成形，未料兩人在一開場互贈的「禮物」意外成為焦點。對此，經常針砭政局的律師陳君瑋在臉書發文，為替兩位主席感到憂心：鄭麗文送給黃國昌盤子，代表『盤仔』？而黃國昌送給鄭麗文燈，祝福一起變成關燈人？大嘆「真不吉利」！





鄭麗文送上一只份量不輕的台灣藍鵲陶瓷盤，盼借鵲鳥竹藍色、白色羽毛的，象徵藍白合作圓滿；而黃國昌則回敬一款「水泥鎢絲燈」，認為水泥燈座象徵唯有基礎穩固才能蓋起大樓，而鎢絲燈則有「點亮」台灣晦暗不明局勢的祝願。



對於兩個禮物，陳君瑋則有不同解讀， 他的分析社群文一出讓不少網友們很有感！



鄭麗文送給黃國昌盤子，代表「盤仔」？

黃國昌送給鄭麗文燈，祝福一起變成關燈人？

真不吉利！



．相同點：

1.兩個都是社運出身，一個野百合，一個太陽花。

2.兩個都是綠營出身。

3.兩個跟中共關係密切說不清。

4.兩個都可能成為該黨的關燈人。





