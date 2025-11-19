鄭麗文、黃國昌今會談 醫師曝藍白合關鍵在他：很可能重蹈覆轍

鄭麗文（右）、黃國昌（左）今天下午將會面，討論2026、2028兩黨如何「藍白合」。（合成照，鏡報李智為攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日下午將會面，討論2026、2028兩黨如何「藍白合」，勢必將牽動未來選情。精神科醫師沈政男po文分析，指最後的結果「還是很可能重蹈覆轍！」因關鍵就在前民眾黨主席柯文哲官司的一審結果，若判10年以上，依選罷法規定，柯就不能參選，那麼2028就是「盧黃配」，「但如果是不到10年，那麼藍白就頭大了：盧柯配，還是柯盧配？」

「鄭黃會」今天下午即將登場，沈政男今於臉書po文談及此事，指選舉細節還是藍白合，或者說任何要組成聯合政府的政黨，如何合作的關鍵所在。而選舉細節就是民調，當藍白在同一選區都有意推出人選，無法協調出共同人選時，就得用民調來決定。「柯文哲在『鄭黃會』前對黃國昌所做的提醒，主要就是民調的時間與方式，避免重蹈2024藍白合的覆轍。」

不過沈政男認為「還是很可能重蹈覆轍！」因關鍵在柯文哲官司的一審結果，如果判10年以上，依選罷法規定，柯就不能參選，那麼2028就是「盧黃配」，但如果是不到10年，那麼藍白就頭大了：盧柯配，還是柯盧配？他分析透露，柯的官司中，最大條收賄罪「肯定不會成立」，只剩圖利罪、侵占公益罪與背信罪，但剩下的3條只要1條幾年，加起來就可能超過10年。「問題是，從一審法官一年多前就同意柯文哲交保的態度來看，要判10年以下也不是沒有機會。」所以今天的「鄭黃會」只是準備性質的會議，關鍵議題還是要等柯文哲官司的一審宣判結果。

至於黃國昌選2026新北市長，沈政男則表示，黃自己應知道民調趨勢，心裡有個底。以那樣的民調差距，民調怎麼進行都不會有太大問題。黃選新北市長，應當成「2028盧黃配」的練習賽，「不管有沒有成功，重點在於擴大自己的全國支持度，為2028加分。」

而2026其他縣市長的藍白合作，沈政男認為，問題也不大，因一級戰區的台南與高雄，都確定是國民黨參選。至於新竹市，就是高虹安參選；不管官司怎麼判，先選上連任再說。

最後，沈政男再提到，現在比較會有問題的，除了柯文哲選2028總統，就是2028的區域立委選舉，若藍白都有意在某個選區推出人選，整合機制就必須事先談妥。「藍白的2028目標，除了讓賴清德下台，國會也必須持續取得多數。」

