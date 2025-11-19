鄭麗文、黃國昌今會面 侯友宜潑冷水：若合作只是表象意義不大

侯友宜強調政黨合作要有共同理念，並做出讓人民有感的成績，否則只是做表面功夫、意義不大。（本刊資料照）

藍白黨魁鄭麗文、黃國昌今（19日）下午即將公開會面，商討未來在野如何合作等議題。曾是藍白合破局當事人的新北市長侯友宜，今日受訪強調政黨合作要有共同理念，並做出讓人民有感的成績，否則只是做表面功夫、意義不大。

2023年底曾在台北君悅酒店攜手柯文哲、郭台銘、朱立倫、馬英九共演「五漢廢言」的前國民黨總統候選人侯友宜，今日被問到對鄭麗文、黃國昌會面的看法，表示政黨跟政黨合作，最重要的是有共同理念和想法。

侯友宜強調，政黨合作是要做出讓人民有感的成績，關鍵是要誠心誠意做出對人民最好的方向，否則充其量就只是個表象，意義不大。

由於黃國昌早早表態角逐2026新北市長，被問到新北市長選戰藍白合的可能性，侯友宜操起熟悉的太極拳，表示歡迎每個想為新北做事的人來新北，尤其對新北更加了解，一切合作都要以新北發展為主，在一棒接一棒下更好，這才符合大家期待，他期盼大家繼續努力，為新北貢獻一己之力。

