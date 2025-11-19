鄭麗文、黃國昌今會面 侯友宜：政黨合作若只是表象意義不大

新北市長侯友宜今出席市政會議前，被問及對於「鄭黃會」有何建議時，強調合作要做出有感成績，否則若只是表象「意義不大」。（圖／新北市政府提供）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19日）下午3時將於新莊凱悅嘉軒酒店2樓會面。新北市長侯友宜今出席市政會議前，被問及對於雙方合作有何建議時，強調合作要做出有感成績，否則若只是表象「意義不大」。

侯友宜今受訪時表示，政黨跟政黨的合作，最重要的是有共同理念跟想法；尤其合作是要做出人民有感的成績，不然的話，如果合作只是一個表象，意義是不大的。他強調，最重要地是誠心誠意做出對人民最好的方向，這才是最主要的關鍵。

至於黃國昌表態投入新北市長選戰，未來新北市長選舉是否可能藍白合？侯友宜則說，歡迎每一個想為新北市做事的人都能夠到新北市，尤其對新北市要更加地瞭解。所以一切合作都是要促成新北市發展，在一棒接一棒之下能夠更好，這才是大家所期待的，「我們就繼續努力，為我們新北好，大家貢獻一己之力」。



