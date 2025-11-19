鄭麗文、黃國昌今會面 律師分析「藍白合」三大主軸：罵賴清德轉移黨內危機焦點

鄭麗文、黃國昌今（19）日下午會面，黃國昌表示，基本上會全程公開。 圖：張良一/攝（新頭殼合成）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日下午將在新北市新莊凱悅嘉軒酒店會面，國民黨秘書長李乾龍表示，記取2024藍白合沒成功的教訓，「鄭黃會」對2026、2028開啟藍白合，是非常好的開始。對此，律師黃帝穎分析，兩人會談藍白合最可能的三大主軸。

黃帝穎分析鄭、黃會談藍白合可能出現的三大主軸，首先，「互相吹捧化解各自黨內危機」，他表示，鄭麗文自稱中國人、祭拜共諜吳石，又稱願會習近平，明顯急統路線，讓藍營各縣市長及候選人消極回應，確實如前中廣董事長趙少康所說，鄭麗文明顯有「令不出黨中央」危機。而黃國昌狗仔跟監引爆近六成小草不滿，這當然是黃國昌在黨內的信任危機，鄭麗文與黃國昌互相拉抬、吹捧，以化解各自的黨內危機，應可預見。

「強烈謾罵民進黨及賴清德總統，以轉移各自黨內危機焦點，鞏固藍白各自基本盤」，黃帝穎指出，鄭麗文及黃國昌會面除了互相吹捧、企圖化解各自黨內危機外，更有效鞏固藍白各自基本盤的手段，就是拉大力道謾罵賴總統與民進黨，這應該是鄭麗文與黃國昌會面前，早就想好如何誆騙支持者的劇本。

「藍白假藉『聯合政府』之名，行奪權惡鬥之實」，黃帝穎直言，藍白不管聯合政府在現行憲法及「憲政慣例」毫無根據，甚至牴觸大法官釋字第613號解釋「責任政治原則」，鄭麗文與黃國昌仍可能假藉「聯合政府」名義為包裝，掩飾奪權的政治惡鬥本質。

