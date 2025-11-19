鄭麗文、黃國昌今會面...黃帝穎分析三大可能主軸「這幾招轉移各自黨內危機」

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日將展開會面，律師黃帝穎分析「鄭黃會」三大可能主軸，包含「互相吹捧，以化解各自黨內危機」、「鄭麗文與黃國昌強烈謾罵民進黨及賴總統，以轉移各自黨內危機焦點」、「假藉『聯合政府』之名，行奪權惡鬥之實」。

黃帝穎今日以「鄭麗文黃國昌會談藍白合最可能的三大主軸」為題在臉書發文表示，第一、是互相吹捧，以化解各自黨內危機，黃帝穎說，鄭麗文明顯紅統有令不出黨中央的危機，鄭麗文自稱中國人、祭拜共諜吳石，又稱願會習近平，明顯急統路線，讓藍營各縣市長及候選人消極回應，確實如趙少康所說，鄭麗文有「令不出黨中央」危機。

黃帝穎並說，黃國昌狗仔跟監引爆近六成小草不滿，《震傳媒》日前公布最新民調，針對黃國昌指揮狗仔政治跟監，有73.0%受訪者表示不認同，更重要的是，有58.7%民眾黨支持者表示不認同。

黃帝穎說，黃國昌如何掌握柯文哲進八八會館，又藉此批判柯文哲，從民調顯示民眾黨內有近六成小草不滿黃國昌，這當然是黃國昌在黨內的信任危機，「鄭麗文與黃國昌互相拉抬、吹捧，以化解各自的黨內危機，應可預見。」

黃帝穎再說，第二、是鄭麗文與黃國昌強烈謾罵民進黨及賴總統，以轉移各自黨內危機焦點，鞏固藍白各自基本盤。

黃帝穎直言，鄭麗文及黃國昌會面除了互相吹捧，企圖化解各自黨內危機外，更有效鞏固藍白各自基本盤的手段，就是拉大力道謾罵賴總統與民進黨，這應該是鄭麗文與黃國昌會面前，早就想好如何誆騙支持者的劇本！？

黃帝穎最後說，第三、是藍白假藉「聯合政府」之名，行奪權惡鬥之實；他表示，藍白不管聯合政府在現行憲法及「憲政慣例」毫無根據，甚至牴觸大法官釋字第613號解釋「責任政治原則」，鄭麗文與黃國昌仍可能假藉「聯合政府」名義為包裝，掩飾奪權的政治惡鬥本質。

