鄭麗文、黃國昌共推「國民帳戶」存5萬 她批「毒蘋果」承諾：錢從哪來？

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今再度合體，並宣布藍白將共推「國民帳戶」。（翻攝自國民黨臉書）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（25）日再度合體，並宣布藍白將共推「國民帳戶」，以此試圖解決少子化危機，要幫0到12歲的孩童存入一筆5萬元基金，並且每年再存入1萬元，而這些錢無法被動用會投入台股，讓下一代年輕人在成年時都能夠有一筆資金。對此，政治評論員吳靜怡疑惑表示，這不是單一福利政策，而是一整套政治操作，用「毒蘋果」式的現金承諾，試圖挽救藍白下滑的民調，她也好奇反問「重點是，錢從哪裡來？」

廣告 廣告

對於藍白打算立法推出「國民帳戶」，吳靜怡今於臉書po文，今天是耶誕節，「藍白真的來跟台灣人玩『交換禮物』了。」指鄭麗文、黃國昌突然高舉山寨的「國民帳戶」4個字，真正該問的從來不是錢多不多，而是這個「國民」，「指的是哪一國的國？講清楚嘛！難道想騙我們吃毒蘋果，然後他們講的國，又是中國！」

吳靜怡認為，這不是單一福利政策，而是一整套政治操作。用「毒蘋果」式的現金承諾，試圖挽救藍白一路下滑的民調；另一方面，等台灣人吞下後，立法院照樣繼續擋國防預算、癱瘓政府、削弱國家防線，「在鄭麗文這樣的政治人物心中，台灣人恐怕只是『吃人嘴軟』的對象，就像是黃國昌台北貴公子，到新北發發高麗菜一樣，一副傲視群雄很了不起的樣子。」

吳靜怡也疑惑反問「重點是，錢從哪裡來？」還是要眼睜睜放縱立法權繼續僭越行政權，因財源不明導致成本再度轉嫁下一世代，我們以為賺到，結果國庫被掏空、國防被弱化，才是真正的長期風險，讓孩子帳戶裡多5萬，看似為下一代著想；「但毒蘋果吃多了，就像鴉片吸久了，最終被換掉的不是現金，而是主權、制度與未來，到哪一天，台灣就不再是台灣人的台灣，國也不再是中華民國。」

最後，吳靜怡強調今天是耶誕節，但台灣不急著這種有毒的禮物，被交換掉的有可能是整個國家！「不是啦！交換禮物也要選對象吧？」她更揶揄藍白，「可不可以不要來個大野狼與虎姑婆？吃了孩子的手指頭。」

更多鏡週刊報導

京華城弊案3/26宣判 律師曝柯文哲面臨3大負面因素

宏都拉斯總統出爐！不到1%險勝 阿斯夫拉：不會讓大家失望