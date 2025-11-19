鄭麗文、黃國昌召開「藍白合高峰會」 2026大選兩黨合作「不可或缺的工具」曝光！

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌召開藍白合高峰會。（圖片來源／民眾黨提供）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌本（19）日舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，兩黨高層盡出，聚焦持續深化「藍白合」。針對2026地方大選的合作，鄭麗文強調：「民調是不可或缺的工具」。

至於民進黨對本日藍白高峰會有無關注與因應？對此，民進黨發言人韓瑩轉述，本日中常會沒有人提到藍白高峰會，也沒有人對此進行討論。

鄭麗文送藍白瓷器、黃國昌回贈鎢絲燈

廣告 廣告

本日會議中，除了主角兩位主席之外，國民黨副主席兼秘書長李乾龍、副祕書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲以及立法院黨團總召傅崐萁與會；民眾黨則有秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶、副秘書長黃成峻、黨團主任陳智菡與會。

鄭麗文在會中致贈黃國昌一對藍色、白色的台灣藍鵲瓷器，象徵藍白共行；黃國昌則贈送由本土藝術家用水泥作為基座製作的鎢絲燈，稱要給台灣光明未來。

鄭麗文拋「法國雙首長制」：全方位藍白合無死角

鄭麗文表示，藍白兩黨從過去國會合作擴大到地方自治、地方選舉，無疑是全新挑戰，也是國際民主政黨合作史上的創舉，雙方都不希望地方自治與民主選舉當中，因鷸蚌相爭導致劣幣驅逐良幣，而是選賢與能、為國舉才，希望讓符合民意期待的候選人能夠當選，讓最強者當選，發揮一加一大於二功效。

鄭麗文說，希望在現有憲政制度下，找出一條新的康莊大道，未來合作不同於內閣制，而是像法國雙首長制，走出屬於台灣的獨特道路。她強調，未來藍白合作要「全方位合作、無死角」，選舉過程中最後受益的一定是台灣人民，藍加白會是最新台灣主流民意，這是兩黨合作最重要的初衷。

黃國昌稱鄭麗文「學姐」，感謝傅崐萁帶領攜手作戰

黃國昌表示，鄭麗文是台大法律系的學姊，先前登高一呼籌組在野大聯盟，讓社會看到共同價值，不僅跨黨派甚至跨越階層，很多不是國民黨、民眾黨的人也一起站出來。他表示，過去一年多藍白在國會攜手合作，特別感謝鄭麗文以及國民黨團的夥伴，在傅崐萁帶領下攜手作戰。

黃國昌進一步表示，對於地方政治，他在新北市見證侯友宜的「行動治理」；在台中看到盧秀燕的「幸福城市」，上週末還到基隆，跟市長謝國樑、副市長邱佩玲討論地方治理，都在用具體行動告訴台灣人，「兩個不同主張的政黨，絕對有可能為台灣共同的未來攜手努力和奮鬥」。

面對明年的九合一大選，黃國昌強調，民眾黨一定用最大的誠意、最好的方式選出最強的團隊，「因為我們相信台灣每個縣市，都值得用最強團隊帶給每個地方最好的治理，讓人民過好生活」。

2026大選怎合作？鄭麗文：民調是不可或缺工具

針對明年地方大選要如何藍白合，尤其黃國昌已多次表態要參選新北市長。對此，鄭麗文表示，如果說兩黨都有優秀人選，也有高度意願，是必要透過機制產生社會上高度認同的人選。

鄭麗文強調：「相信民調是不可或缺的工具，但至於怎麼進行？如何進行？要等到兩黨針對具體提名作業，展開具體討論之後，才會有答案。」

民進黨冷回：沒人提、沒討論

對於本日藍白兩黨主席高峰會，適逢民進黨同時舉行中常會，媒體因此詢問民進黨是否有所關注與因應？對此，民進黨發言人韓瑩轉述，本日中常會沒有人提到藍白高峰會，也沒有人對此進行討論。

(原始連結)





更多信傳媒報導

期貨公會「LME實務研討會」 聚焦綠色金屬與低碳永續趨勢

2026大選》王世堅表態挺何志偉選桃園市長 名嘴康仁俊也公開相挺

帶得走資料、帶不走體質 童子賢談羅唯仁案：台積電不會因一人受傷

