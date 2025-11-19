鄭麗文、黃國昌在野領袖高峰會將登場 4大主軸曝光

藍白主席稍後將展開會談。（圖／記者游承霖攝影）





國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌，今天（19日）下午將在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉辦在野領袖會談，針對未來在野合作展開深度交流，主要探討的4大主軸曝光！

據悉，藍白兩黨主要探討四大主軸，首先為「在野目前面對問題 如何整合力量」，談國會監督、推動政策到落實改革,談在野黨在本屆國會協力守護台灣的成功模式；接著為「在野下一步 談為何要合作」，執政黨惡霸、架空國會,國際情勢變化下台灣民主的空前挑戰。

第三則為「政黨競合不應是零和遊戲-地方選舉的競合與策略調整」，面對2026地方選舉，尋求最大化民意支持的合作空間，探討具體整合模式,從政策對接開始，最後則為「雙方核心幕僚團隊對接」，雙方建立穩定、直接的溝通管道，加速政策整合、選戰應對、與資訊共享。

