鄭麗文、黃國昌將會面談「藍白合」 賴瑞隆示警：白的小心被藍營吃掉

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委賴瑞隆。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

民眾黨主席黃國昌下週將與國民黨主席鄭麗文會晤，商討「藍白合」等相關事宜。對此，民進黨高雄市長初選擬參選人、立委賴瑞隆今（16）日示警，倘若談了「藍白合」，民眾黨是否也會被掛上親共、親中的形象，不要最後談成的結果，「白的反而被吃掉」。

黃國昌今天在基隆表示，跟鄭麗文的會面，下個禮拜就會正式舉行。昨天雙方的黨務主管已經會面，溝通一些場地跟時間具體的細節，相信很快會跟大家做個報告。基本上面會全程公開。

賴瑞隆表示，鄭麗文親共、紅統的形象，包含她反對台灣的國防預算，讓所有台灣人民都很擔憂；而黃國昌現在要跟鄭麗文要見面談「藍白合」，讓大家高度懷疑是否能成功，而倘若一旦真的成功後，會對民眾黨產生什麼樣的影響。

賴瑞隆認為，一個這麼親共、親中的鄭麗文主席，如果談了「藍白合」，民眾黨是否也會被掛上親共、親中的形象，是否對白營爭取選票有更大助益，大家也高度關注。

賴瑞隆示警，不要最後談成的「藍白合」結果，白的反而被吃掉，「偷雞不著蝕把米」，導致雙輸的局面。他相信，當台灣人民都在看的時候，若「藍白合」以親共、親中、紅統或犧牲台灣利益的話，民眾黨在這件事情上討不到便宜，同時，也讓人看清「藍白合」的結果，只是傷害台灣利益，反而會讓民眾黨更失去支持。

