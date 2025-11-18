鄭麗文、黃國昌將會面 他曝只談「這些事」

▲國民黨主席鄭麗文19日將與民眾黨主席黃國昌見面。（圖／記者朱永強攝，2025.11.12）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文19日下午3時將與民眾黨主席黃國昌會面，外界關注藍白合作動向。媒體人尚毅夫分析，鄭麗文作為黨主席的權威目前尚不穩固，雙方會面頂多交換意見，不太可能有具體結論，談論2026年選戰提名策略恐仍過早。

尚毅夫17日在網路節目《新聞！給問嗎？》中表示，黃國昌一直希望與國民黨接觸，藍白合作並非空談，但此次會面重點在於討論方向，而非立即決策。尚認為，鄭麗文當前首要任務是整合黨內，其次才是提升自身權威，因此「鄭黃會」若談聯合治理，初次接觸主要是行禮如儀、交換意見，議員提名部分仍各自努力。

尚毅夫指出，黃國昌日前與中廣前董事長趙少康便當會時曾提出民眾黨內部民調，但對數據來源並不清楚，也不敢公開。對於會面可能產生的結果，他認為頂多列出行程表，包括何時再見面及討論內容，並不會立即產生重大決策。

針對民眾黨前主席柯文哲設下的兩年條款，尚毅夫表示，是否執行仍取決於柯本人，因為柯對黃國昌缺乏完全信任，尤其柯涉弊案，媒體報導大部分屬實，他不認為柯會全然信任黃。尚強調，兩年條款即將到期，柯需考量明年地方選舉及未來民眾黨主席選舉，這些將影響民眾黨的整體發展。

