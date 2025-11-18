鄭麗文、黃國昌將會面！媒體人預言談「這些事」：講2026太早

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文明（19）日下午3時將和民眾黨主席黃國昌會面。媒體人尚毅夫分析，鄭麗文作為黨主席的權威，目前看來不太強，雙方見面頂多是交換些意見，不會有太多結論，且現在去談2026選戰恐怕還太早。

尚毅夫在17日在網路節目《新聞！給問嗎？》談及藍白「鄭黃會」議題，他說，黃國昌其實一直想跟國民黨見面，藍白合也並不是個假議題，而黃與鄭麗文會面的重點是，兩人到底要談什麼？

尚毅夫認為，目前要談2026年地方大選的提名策略太早，鄭麗文第一件事情是要先擺平黨內，其次是鄭作為黨主席的權威，目前看來似乎也不太強，所以若「鄭黃會」要先談聯合治理，第一次接觸就是交換意見，談2026太早，議員的部分大概就是各自努力。

尚毅夫提到，黃國昌近日與前中廣董事長趙少康便當會時，拿出民眾黨內部民調給趙看，但講了半天，黃也不敢把民調數據拿出來，也不知是誰做的民調；他也說，「鄭黃會」就是行禮如儀，不會有太多結論，頂多列一個行程表，包括何時再見面、具體談什麼等。

針對前民眾黨主席柯文哲設下的兩年條款，尚毅夫坦言，未來是否執行，這要看柯的態度，柯對黃國昌沒有十足的信任，因為先前柯案爆發，黃整天罵媒體，但相關報導有八至九成皆屬實，他不認為柯家會信任黃，民眾黨仍以柯為尊。

尚毅夫強調，兩年條款即將到期，柯文哲也要思考一些事情，包括明年的地方選舉，以及未來的民眾黨主席選舉，這些都將關乎民眾黨未來的整體發展。

