鄭麗文、黃國昌將會面 李乾龍喊「記取2024教訓」：明天是一個好的開始

台北市 / 武廷融 綜合報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將在明(19)日會面，國民黨副主席李乾龍、副秘書長李哲華與民眾黨秘書長周榆修、民眾黨立院黨團主任陳智菡今(18)日到會場進行場勘。李乾龍會後受訪時表示，明天是一個很好的開始，2024藍白合非常可惜沒有成功，不然現在台灣2300萬人就已經在過好日子，「所以我們記取這教訓，希望2026甚至2028藍白能一起合作」。

鄭麗文、黃國昌明日將在新店凱悅嘉軒酒店舉行首次會談，引發各界關注。雙方幕僚今日到會場進行場勘，國民黨副主席兼祕書長李乾龍受訪時表示，明天就是一個很好的開始，他提到非常可惜2024藍白合沒有成功，否則現在台灣2300萬人就已經在過好日子，所以一定會記取這個教訓，希望2026甚至2028藍白能一起合作。

廣告 廣告

而針對前民眾黨立委蔡壁如說要鄭麗文「該讓就讓」，李乾龍回應，選舉考量都會通盤檢討，至於藍白在哪些區合作，這些都是後話，明天就是好的開始。另外國民黨怎麼看民眾黨拋出的「聯合政府」？李乾龍說，若2028藍白合能重返執政，再來談這個。

原始連結







更多華視新聞報導

趙少康曝民眾黨內部民調 新北市長「藍白合」李四川或黃國昌都能贏

鄭麗文黃國昌19日會面 蕭旭岑：不會談太多選舉細節

鄭麗文兩岸路線走「一中憲法」 黃國昌喊「兩岸多溝通」：降低擦槍走火風險

