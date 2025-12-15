鄭麗文、黃國昌批憲政災難 民進黨：拿自己做的事硬要入罪賴清德

民進黨批鄭麗文、黃國昌製造憲政災難 圖：翻攝自民進黨臉書

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（15）日召集院際國政茶敘，對於《財政劃分收支法》擬定調「不副署、不公布」。國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌分別批評「違法亂憲」、「憲政災難」。對此，民進黨表示，癱瘓憲法法庭、製造憲政災難，藍白兩黨就是肇事者。民進黨批，鄭、黃「拿自己做過的事，硬要入罪於執政黨與賴總統，可笑」。

鄭麗文昨批評，如果賴清德不面對自己每天違法亂憲行徑，只是虛情假意想找人喝茶摸頭，沒有辦法解決問題。黃國昌則說，這不是憲政首例，這是憲政災難，賴清德、行政院長卓榮泰卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人。

民進黨今透過臉書發文表示，總統召集「院際國政茶敘」，以及行政院審慎評估《憲法》保障的救濟手段，鄭麗文、黃國昌與其急著批評，不如先照照鏡子，「製造憲政災難的，不就是不就是藍白兩黨自己嗎」？

民進黨指出憲政災難包括，第一，藍白強推國會擴權法案，被憲法法庭判決違憲；第二，惡修憲法訴訟法直接癱瘓憲法法庭；第三，三度惡修《財政劃分收支法》，逼迫中央政府違法舉債破上限；第四，強行通過「反年改法案」，將導致公教退撫基金提前破產、債留子孫。

民進黨再指，藍白還想強修《國籍法》開放中國籍人士參政、強修「離島建設條例」幫中國洗產地、強修「黨產條例」讓國民黨不當黨產解套、強修「衛星廣播電視法」復活親中紅媒、強推「不在籍投票」破壞選舉公平穩定、強推「貪污助理費合法化」剝削基層國會助理。民進黨批，種種離譜法案，只能說是「罄竹難書」。

民進黨敬告國民黨與民眾黨兩位把「憲政災難」掛在嘴巴上的黨主席，「拿自己做過的事，硬要入罪於執政黨與賴總統，可笑」。

民進黨表示，賴清德依據憲政職權召集院際協商，而「茶敘」形式是立法院長韓國瑜建議卻反悔婉拒出席，製造問題的人是誰，相信大家都心知肚明。民進黨反問，如今的憲政僵局，不正是藍白在國會擴權法案被判違憲後，直接惡修「憲訴法」讓憲法法庭癱瘓所致，真正的罪人，不正是藍白自己？

