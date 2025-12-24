鄭麗文、黃國昌明宣布共推「國民帳戶」 幫下一代存第一桶金

國民黨主席鄭麗文24日主持中常會。(記者張嘉明攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明(25日)將共同召開記者會，宣布推動「國民帳戶」政見，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，家長可提撥做基金操作，孩子年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本。國民黨文傳會主委吳宗憲今日證實此事，並表示，相關內容會在明天由鄭、黃親自公布，這是對國家基礎建設的投資，盼減輕孩子們成年後的壓力。

吳宗憲表示，美國、新加坡都有類似作法，藍白有共識推出類似的帳戶，相關內容會於明天記者會由兩位主席親口公布。對於年輕夫妻提高生育率，或小朋友的養育補助等，這是對國家基礎建設的投資，這些孩子就是我們的未來，希望能減輕他們成年後的壓力，包括繳納學費等特定費用，能給予最大的協助。

民進黨立委郭國文今天提出「轉大人ETF」方案，主張在孩童1到10歲時，家長與政府每個月各出1200元，那孩童18歲就可獲得超過100萬可運用資金。

對此，吳宗憲表示，每一位立委都有自己想法，各政黨也有其堅持的方向，如果概念一致，那也不是什麼壞事。

