鄭麗文、黃國昌明見面！王義川建議別談縣市長：用民調民眾黨是零會翻臉

記者陳思妤／台北報導

民眾黨主席黃國昌表態要選新北市長，而他和國民黨主席鄭麗文也將在明（19）日下午會面，地點選在新北市。民進黨立委王義川在三立新聞《前進新台灣》建議黃國昌，要跟鄭麗文談議員，不要談縣市長，不然如果要鄭麗文硬碰硬用民調，結果「民眾黨就是零」，民調做一做後民眾黨會翻臉。

王義川在節目中表示，要記得鄭麗文是民進黨出身的，就是以實力為原則，大家要講可以拿東西、拿實力來談，藍白要合、要推最強人選，那就來問一下民意誰是最強人選，就來做民調，不管民眾黨說要幾個縣市，就算21個縣市都做民調也沒關係。

王義川酸，民調結果，「民眾黨就是零」，鄭麗文是民進黨出身的，跟國民黨不一樣是什麼現任的優先，民進黨像是台北市議員簡舒培這麼強的人選都還是要參加初選，如果有一個噗嚨共的初選民調贏簡舒培，簡舒培可能就沒得選了。

王義川指出，可是國民黨不一樣，國民黨有很多很奇怪的提名機制，全部在黨主席一個人決定，但鄭麗文一定用民調的。他說，「我感覺鄭麗文會答應黃國昌，要民調都來，每一個縣市都可以做」，金門、馬祖也可以，如果民眾黨有人選都來做，「做一做之後民眾黨會翻臉！」

王義川表示，所以對黃國昌來講，最好的戰略是不要談縣市長，要談議員，國民黨就不要加一了，像是松山信義區王鴻薇去當立委了，就提名現任議員，不要有新人，席次全部都留給民眾黨。

王義川說，以他對鄭麗文的瞭解，黃國昌如果拿出這個籌碼，鄭麗文會答應，可是如果要叫鄭麗文硬碰硬用民調處理這些事，鄭麗文就會說OK，大家講好日期來做民調，然後公布在媒體鏡頭前，全部公開透明，誰贏誰就選，鄭麗文應該走這條路，國民黨才會看得起她。

※上述言論，僅代表節目來賓之立場。

