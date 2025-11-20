鄭麗文、黃國昌會談 徐國勇：藍白合極度失敗！沒為台灣安全論述

徐國勇說，「藍白合」沒有為台灣安全論述讓人失望。 圖：張良一/攝（資料照）

針對國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨日的會談，民進黨秘書長徐國勇今（20）日表示，「藍白合」是一個極為不成功、失敗的一個會合，沒有為台灣安全、沒有為區域安全來做相關論述的這種格局，讓人覺得非常失望。

徐國勇今上午出席第46屆TECA台北國際音響大展開幕典禮，並於會前被媒體問及，是否擔心新竹市長、宜蘭縣長選舉受到「藍白合」第一波衝擊？

徐國勇表示，昨天的「藍白合」其實讓國人非常失望，因為當中國在對台灣的各種脅迫、各種威脅，以及中國對台灣區域安全構成的緊張情勢等，「藍白合」可以對台灣、區域的安全有些著墨，但很可惜淪為一個攻擊，而沒有對國家有任何注意的會談。

徐國勇指出，對國人來講，「藍白合」是一個極為不成功、失敗的一個會合，因為對台灣的安全、對國家的團結，都沒有任何注意。他也說，藍白到底要怎麼合，也沒有講清楚。

徐國勇表示，對於國民黨，當時在大罷免的時候，這麼多利用個資、違反個資法，這麼多被法院起訴的偽造文書；對於白軍，尤其黃國昌對國民黨相關的攻擊，說自己這一輩子要以消滅國民黨為職志，怎麼都不談一下，讓國人了解最後要合的理由是什麼？為什麼以前的講法跟現在不一樣？轉變是什麼？對台灣安全的立場在哪裡？都沒有提到。

徐國勇也提及，也有很多名嘴諷刺藍白互相送的禮物是暗藏心機，「當然我是看不出來有什麼心機，但是很多名嘴都看到了他們的心機」，這也值得國人去深思，藍白是不是真的有心機呢？

徐國勇重申，昨天「藍白合」真的讓人看到了，沒有為台灣安全、沒有為區域安全來做相關論述的這種格局，讓人覺得非常失望。

