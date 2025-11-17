鄭麗文、黃國昌會面19日登場 「國民黨5人名單」曝光

黃國昌與鄭麗文將於11/19會面。資料照片



國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌「鄭黃會」19日將於新莊凱悅嘉軒酒店舉行，全程公開。國民黨人士證實，出席五人名單由鄭麗文率領黨祕書長李乾龍、副祕書長兼組發會主委李哲華、黨團總召傅崐萁與文傳會主委吳宗憲出席。

為讓見面會順利進行，李乾龍、李哲華與民眾黨團主任陳智菡明（18日）下午3點半先行至新莊凱悅嘉軒酒店進行場勘。

李哲華表示，此次見面主要是展現雙方的合作誠意，無論在接下來的選舉，或是在政策上的合作，藍白合作是必然的，鄭麗文也指示兩黨合作上要展現最大誠意與善意。

由於19日為國民黨例行中常會，為此，黨中央將中常會提前至下午1點舉行，雙方明天會共同發布「鄭黃會」採訪通知。

