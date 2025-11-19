鄭麗文、黃國昌正式會面 宣示深化合作

國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）。（劉祐龍攝影）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌於今（19）日舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，雙方宣示將國會合作的默契延伸至地方自治與選舉層級。鄭麗文稱，藍白合作代表台灣最新的主流民意，未來將致力於讓「一加一大於二」；黃國昌則表示，兩黨雖有差異，但在國家安全與人民利益面前絕非零和賽局。





鄭麗文在會中指出，此次會談是台灣民主發展的嶄新里程碑。過去兩黨在國會歷經風雨，從國會改革到財劃法修正，共同捍衛了憲政民主與地方自治的核心價值。面對未來的地方選舉，鄭麗文強調不希望看到「劣幣驅逐良幣」，而是透過良性競爭與全方位合作，推舉出最符合人民期待的候選人。

黃國昌則表示，國民黨與民眾黨雖有不同的背景與政策，但在民主政治下，政黨競爭不應是惡言相向或你死我活，而是帶動國家進步的動力。





針對黃國昌提出兩黨智庫應對接合作，鄭麗文給透露，已與前內政部長李鴻源深談，委請其組織涵蓋各領域專才與年輕人的團隊，針對國土規劃與地方自治提出願景。期望在野黨必須透過國會力量與專業政策，為民間點亮希望明燈。





會談氣氛熱絡，鄭麗文致贈「鶯歌彩瓷圓盤」，盤面繪有藍白雙色鵲鳥共同高飛，象徵「雙鵲同行、台灣必贏」；黃國昌則回贈由本土藝術家創作的「水泥燈座」，寓意基礎穩固才能蓋高樓，並期許在晦暗時刻為台灣點盞燈。





對於雙方送禮，民進黨發言人卓冠廷隨即在社群媒體發文，形容黃國昌是「專業關燈人」、「不意外，畢竟有燈才能關」；民進黨新北市議員顏蔚慈也留言「黃鼠狼給雞拜年」。卓冠廷更進一步稱其為「職業關燈手，連燈都自己準備好」。



