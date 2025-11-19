鄭麗文、黃國昌相見！雙方服裝藏巧思

▲國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會談於下午3時登場。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日下午3時會面，黃國昌身穿西裝出席，並別上「KP」別針以及代表民眾黨的台灣地圖造型別針，而鄭麗文則沒有在西裝外套上別任何東西，與上次藍白主席會面有差異，雙方陣營服裝藏巧思。

鄭麗文、黃國昌今日下午會面，相比於上次跟國民黨前主席朱立倫相見，黃國昌這次沒有別「國旗」別針；而朱立倫當時會面時，同樣別著「國旗」別針，反觀鄭麗文此次並沒有在服裝上另作裝飾。

值得關注的是，除了黃國昌以外，民眾黨公職包含秘書長周榆修、發言人張彤、立院黨團主任陳智菡的人，都沒有別「 KP」別針，僅別上台灣地圖造型別針，被問及此事時，周榆修回道：「KP在我心中」。

此次會面以「以行動顧台灣」為主題，聚焦4大主軸，包含「討論在野目前面臨的挑戰、如何整合力量有效推動政策改革」、「談論兩黨合作必要性」、「地方選舉策略調整」和「建立穩定且直接的溝通管道加速整合」等。

