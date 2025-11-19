鄭麗文、黃國昌藍白主席會面聚焦四大主題 藍白合產生人選「民調很重要」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今日首度正式會面，聚焦會談檢視在野陣營問題、討論合作必要性、研商地方選舉競合與策略調整、雙方核心幕僚團隊的後續對接等四大主題。對於未來大選藍白如何透過機制產生人選，鄭麗文強調，民調是重要且不可或缺的工具，具體如何進行則需等兩黨討論後才有答案。

國民黨與民眾黨下午在新莊凱悅嘉軒酒店舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，由兩黨主席率隊正式面對面交流。

黃國昌致詞時指出，台灣當前在內外交迫關鍵時間點，為回應主流民意、捍衛台灣的國家安全，讓所有人民真正看到未來，在野兩黨競爭不應該是零和賽局，而是要為了更高的價值跟大局，他希望雙方共同思考如何攜手合作，帶給人民更好的政治跟期許。

鄭麗文則強調，希望走出屬於台灣獨特的道路，是真正為台灣人民量身定做的。兩黨合作將不同於傳統歐洲內閣制，而是兼有法國雙首長制、內閣制精神；且兩黨自主性一定不會打折扣。

對於未來大選藍白如何透過機制產生人選，鄭麗文說，若兩黨都有優秀人選，也有高度意願，勢必要透過機制，產生社會上高度認同的最強人選，相信民調是重要、不可或缺的工具，但至於如何進行，要等到兩黨針對具體提名作業，具體討論才有答案。

