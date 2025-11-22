鄭麗文、黃國昌藍白會 盧秀燕肯定：兩黨主席都以大局為重

「以行動 顧台灣」，民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席鄭麗文主席高峰會。李政龍攝



國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，互贈禮物、開啟兩黨合作對話。對此，台中市長盧秀燕今（11/22）表示，兩黨主席都是具有以大局為重思維的人，相信他們會為藍白合與國家帶來新的契機。

盧秀燕今上午參加外埔區馬鳴國小60週年校慶活動，她在會前受訪表示，鄭麗文與黃國昌都是以大局為重有新思維的人，大家要相信他們，信任黨主席對於黨內和政黨之間才是團結合作好的基礎，相信他們會為藍白合和國家帶來新的契機。

19日藍白會採全程公開方式進行，主要討論2026年地方選舉的合作策略，雙方宣示「藍加白」代表台灣主流民意，黃國昌強調將用「最大誠意」推出「最強團隊」。

