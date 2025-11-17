鄭麗文、黃國昌週三會面 下午3點新莊登場

▲ 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌本週三將會面。（圖／取自鄭麗文、黃國昌臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌本週將會面，目前時程已敲定，將在本周三（19日）首次舉行會面，時間敲定19日下午3點，地點選在新北市新莊凱悅嘉軒酒店，雙方已約好明天由民眾黨立院黨團主任陳智菡、國民黨副秘書長李哲華代表，將在明天下午3時30分到現場場勘。



黃國昌今天受訪時證實，目前預定時間是這週三（19日）下午與鄭麗文正式會面，基本上會全程公開，讓大家了解兩黨未來在聯合治理、以及合作讓台灣更好的方向與想法。

廣告 廣告

目前時程已敲定，將在本周三（19日）首次舉行「鄭黃會」，時間敲定在下午3點，地點選在新北市新莊凱悅嘉軒酒店，雙方已約好明天由陳智菡、李哲華代表，將在明天下午3時30分到現場場勘。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

本週三會鄭麗文！黃國昌三句不離民進黨：別一天到晚打臉自己

AIT拜會鄭麗文今曬燦笑照 發文卻被網友揪錯字

證實下週與鄭麗文會面 黃國昌：基本上全程公開