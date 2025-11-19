鄭麗文、黃國昌高峰會曝藍白合曙光？ 楊植斗：2026互信是2028合作關鍵 9

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日共同出席「以行動、顧台灣」高峰會談，鄭麗文強調，此次會面是民主政治的里程碑，期盼藍白合作能避免地方選舉中「鷸蚌相爭、劣幣驅逐良幣」的情況，讓人才有機會被人民選擇。對此，國民黨議員楊植斗則回應指出，藍白若能透過2026地方選舉建立互信，將是邁向2028合作關鍵。

高峰會中，鄭麗文強調，這是民主政治的里程碑能帶給台灣人民重大的意義在於，不希望地方自治的民主選舉過程中，因為鷸蚌相爭，導致劣幣驅逐良幣；希望能選賢與能、為國舉才。

鄭麗文指出，「藍加白」無疑會是台灣主流、最新的民意，帶給未來台灣人民最好的政策、最好的團隊、最佳的治理，台灣人民將會是最大的贏家，這是兩黨合作最重要的初衷與目標。

對此，楊植斗以長文回應，指出2022地方選舉時根本沒有「藍白合」，民眾黨在台北市、新竹市皆推出自家候選人，各選各的；直到2024總統大選因民調無法勝過總統賴清德，雙方才開始互相試探，但最終因欠缺互信，藍白合破局，導致民進黨執政連任3屆，藍白支持者也深受打擊。

「如果2026再翻臉，2028急就章合作只會互相猜忌，會贏才有鬼。」楊植斗表示，2026地方選舉將是藍白建立互信的機會，今天2位主席公開同台，雖尚未談及「深水區」的地方選舉分工，但至少已達成下架民進黨的共識，是合作邁出的第一步。

楊植斗表示，藍白支持者在2024選後的痛，「甚至有了創傷症候群」，因此再次寄望兩黨合作，希望能在2028重返執政。他相信今日兩黨主席同台釋放善意，將有助撫慰藍營支持者。

