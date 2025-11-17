鄭麗文、黃國昌「鄭黃會」確定19日 民眾黨指定新莊凱悅嘉軒酒店

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

民眾黨主席黃國昌16日透露，將在本週與國民黨主席鄭麗文會面；今（17）日進一步揭露時間是在週三19日下午，至於細節還在安排，地點這1、2天兩黨黨務主管也會先進行場勘，確定在對外報告。據了解，地點已確定在新北市新莊凱悅嘉軒酒店，由民眾黨指定挑選。

民眾黨主席黃國昌透露將在19日下午與新任國民黨主席鄭麗文會面。（圖／資料照）

外界關注鄭麗文接任國民黨主席後的2026九合一選舉與民眾黨合作方式，兼任民眾黨團總召的黃國昌17日於立院受訪表示，目前預定時間是本週三（19日）下午。

廣告 廣告

黃國昌表示，也請外界諒解，兩黨黨主席見面，雙方幕僚、黨務主管有很多細節跟行政工作要先安排，所以具體地點大概在這1、2天會由兩黨工作同仁先行場勘，確定後再跟外界報告。

鄭麗文上任後與黃國昌的首次公開會面受到關注，象徵意義可能更大於實質意義。黃國昌昨天受訪時強調公開透明，傾向於全程公開形式，避免引發不透明協商的質疑。據了解，兩黨主席會面可能比照黃國昌與前主席朱立倫共同舉辦「在野領袖峰會」模式，另租較大場地進行。

更多FTNN新聞網報導

主張統一和替中共賣命是兩回事 陳文茜發現鄭麗文誤植228史實嘆「劍橋碩士為何對自己國家歷史如此不熟悉？」

觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」

鄭麗文創新請辣妹熱舞紀念國父誕辰 被黨內暗酸「只想靜靜看國父」

