鄭麗文、黃國昌11/19會面 首選新莊原因曝

▲國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將在本週三會面。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 首場「鄭黃會」將登場，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將在本周三（19日）下午3點，於新北市新莊凱悅嘉軒酒店會面。雙方已約好由民眾黨立院黨團主任陳智菡、國民黨副秘書長李哲華代表，將在明天下午3時30分到現場場勘。據悉，這場會面主要是「禮貌性互動」，先建立黨對黨的互信基礎，若有機會也會討論到是否要組成藍白工作小組，以確立未來藍白合的大框架。

鄭麗文在本月1日上任，就在會面各國代表之後，重頭戲緊接而來，目前已經敲定，將在本週三下午3點，於新北市新莊凱悅嘉軒酒店與黃國昌會面，由於國會藍白合作順暢，外界都關注這股默契如何延續到2026年地方大選，或甚至是2028總統大選，嚴防重蹈藍白合作破局覆轍。

同時間，這幾天雙方幕僚也保持密切聯繫，已約好由陳智菡、李哲華代表，將在明天下午3時30分到現場場勘。有關國民黨出席人士，據悉，將由鄭麗文領軍，國民黨秘書長、副主席李乾龍，以及組發會主委李哲華等人出席。

「鄭黃會」互贈禮物 有望觸及2026藍白合深水區

據了解，這場會面將會互贈禮物，傳達藍白順利合作、雙方堆疊共識意涵。且這場會面屬於「禮貌性互動」，先建立黨對黨的互信基礎，若有機會也會討論到是否要組成藍白工作小組，以確立未來藍白合的大框架，知情人士表示，「畢竟全程公開，加上是第一次見面，實在也無法聊到太細節。」

該知情人士透露，目前初步瞭解，民眾黨有對國民黨透露，2026有意派人選爭戰縣市，包含新北市、宜蘭市、嘉義市等，其中，這幾縣市都是屬於國民黨執政任滿縣市，兩黨該如何整合共推人選是焦點。而新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案，二審將在12月16日宣判，針對未來新竹市長人選，藍營抱持尊重白營想法，因此這回地方縣市首長選戰，藍白合恐有依據各地有不同的合作模式。

此外，對於會面地點選在新北市新莊的凱悅嘉軒酒店，不免讓外界聯想2026合作重點縣市是在新北市？畢竟民眾黨主席黃國昌角逐新北市長寶座態勢鮮明，知情人士也表示，「別想太多」，原本是規劃到民眾黨部拜會，但因場地太小，白營建議換地點，並提供多個飯店給國民黨選擇，藍營秉持客隨主便原則，並沒有對會面地點有太多想法。

蕭旭岑：雙方主席會面是重中之重

對於鄭麗文、黃國昌預計在19日會面，蕭旭岑今天受訪時表示，這是鄭麗文上任黨主席後第一次與民眾黨會談，雖然不會談到2026九合一大選等太多合作細節，但卻是藍白雙方善意與誠意的展現，讓台灣民眾知道，藍白有共同的願景、也都記取去年藍白合破局的教訓。

「就因為那次的破局，讓賴清德無法無天，大家其實都受夠了！」蕭旭岑提到，此次雙方主席會面，是重中之重；至於2026大選在新北、宜蘭、嘉義等地區，藍白會是如何合作？亦或是比民調？他直言，選務工作由李乾龍負責，一切的民調協調都會因地制宜，不會死板板只用統一標準。

蕭旭岑也提到，藍白合也會將2026大選的重點放在地方治理上，因為地方選舉人民在意的是經濟及民生，而非意識形態，而台灣民眾也知道，國民黨在民生經濟上的治理能力遠遠超過民進黨，台灣人是有智慧的，「否則2次大罷免的結果就不會是完封」。

