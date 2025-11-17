鄭麗文、黃國昌19日會面 尋求合作機制共識

國民黨主席鄭麗文。 圖／聮合報系資料照片

迎戰二○二六年地方選舉，藍白啟動整合作業。國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌將於明天下午會面，地點敲定在新北市新莊凱悅嘉軒酒店，會議全程公開，兩黨秘書長李乾龍、周榆修今下午將先行場勘。

「鄭黃會」敲定在明天下午三時至四時卅分，會後將有媒體聯訪。國民黨方面，出席人員除了鄭麗文，包括李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲，以及立法院黨團總召傅崐萁，共五人。民眾黨的五人則是黃國昌、周榆修、代理副秘書長黃成峻、政策會執行長賴香伶及立法院黨團主任陳智菡。

被問及雙方可能談論話題，黃國昌昨在立院受訪表示，兩黨主席彼此交換意見，一定都是談目標、願景及政策，相信這是台灣人民的共同期待，現在民進黨把國家搞得四分五裂，此時在野黨需要冷靜下來，重新思考如何團結台灣。

李哲華表示，兩黨主席明日會談主要是展現雙方合作的誠意，減少磨合期，有了前車之鑑，在野「合則兩利、分則兩害」，雙方談合作一定是打開心胸，以最大善意來平等對談。

藍營人士表示，明天屬兩黨主席禮貌性拜會，不會有實質的提名相關進展，尤其藍營執政縣市長多是現任爭取連任，進度上不會像民進黨那麼急；先與民眾黨堆疊善意，在雙方共識下推出一套合作機制辦法，「提得好比提得快更重要」。

黃國昌說，民眾黨日前在基隆舉辦聯合治理論壇，他提及前總統蔡英文二○一二年說過，「協商式民主、大聯合政府是未來要走的方向，這樣才能夠真正團結台灣」，如今由賴清德總統領導的民進黨，竟變成完全不值得一談的話題，甚至還透過各種方式抹黑攻擊。

黃國昌表示，在野黨努力透過協商式民主、聯合政府團結台灣，民進黨與其繼續進行政治抹黑，不如先好好回家溫習當年的主張，「不要一天到晚用今天的民進黨，在打臉昨天的民進黨」。

為了鄭黃會，國民黨與民眾黨分別將例行中常會與中央委員會提前至明天下午一時舉行，雙方今天也會共同發布正式採訪通知。

