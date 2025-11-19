鄭麗文、黃國昌4字化解藍白合疑慮 媒體人大讚：對比當年念簡訊的荒唐

在野主席高峰會談今（19）日於新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌互相會面。對此，媒體人羅友志在臉書發文直言，2位主席面對兩黨的爭議提問，分別以「放心」跟「家規」2字化解，比起2年前的君悅之亂，高了不只一個檔次。

羅友志表示，「鄭國會」圓滿開始，為什麼說圓滿？如果對比2年又4天前、2023年11月23日的「君悅之亂」，這對在野黨領袖比起當年「念簡訊」的荒唐，何止高了一個檔次？

廣告 廣告

​羅友志說，記者兩次「見縫插針」的妙問，被鄭麗文、黃國昌2位主席分別以「放心」跟「家規」，化解爭議。黃國昌先被問到新北市長初選議題，黃國昌以「如果男主角不是我，放心，一樣全力以赴，輔選到底」回應，讓他直言「放心兩個字，特別鏗鏘。」

羅友志提到，TVBS記者問題更妙，以後兩黨會不會到「國民黨有事就是民眾黨有事」，反之亦然？鄭麗文更是毫不猶豫的說「如果有人不認輸，各黨『家規』處理」，也讓他酸「我懷疑偷臭當年6%那群人，但是沒證據。」

羅友志強調，2023的11月，充滿「非我不可」的窘態，搞得各自裡外不是人，標準的鷸蚌相爭；2025的11月，兩個人都以退一步，讓政黨合作往前。他覺得沒有「落幕」而是「開始」，未來智庫對接，就是黨的腦袋互融，「放心、家規，就看2026的黨員們，誰要挑戰黨主席的耐心了。」



精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽​

更多風傳媒報導

